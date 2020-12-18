Телеграм-каналы уточнили подробности закрытия «Дома 2»

Роскомнадзором. Стали известны подробности закрытия телепроекта «Дом-2». По информации телеграм-канала Baza , у телеканала ТНТ и продакшн-компании Solaris Promo Production произошел конфликт с администрацией президента

С того времени ТНТ убрал из эфира большую часть «взрослого» контента. Также за несколько месяцев канал покинули несколько топ-менеджеров, среди которых были и люди, ответственные за производство и покупку нового контента.

Эфирное время «Дома-2» сначала снизился с 6 до 4 часов в сутки: был закрыт проект «Дом-2» на Сейшеллах, а затем подпроект «Спаси свою любовь» с участием самых рейтинговых участников «Дома-2».

По информации источников, более трехсот работников проекта «Дома-2» были оформлены как индивидуальные предприниматели. После закрытия проекта они не смогут рассчитывать на компенсации.

Последний выпуск «Дома-2» выйдет в эфир 30 декабря. При этом, по информации источников, некоторое время будет выходить в эфир шоу «Бородина против Бузовой». Для этого на проекте оставят несколько наиболее медийных пар.

В настоящее время производители «Дома-2» ищут другие площадки для показа проекта в прежнем формате. Также продакшн-компания рассматривает вариант переформатирования шоу под популярных тик-токеров.