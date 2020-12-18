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Телеграм-каналы раскрыли подробности закрытия «Дома 2» 

Вероника Полынина 27 минут назад
Телеграм-каналы уточнили подробности закрытия «Дома 2»
Фото: РИА Новости
Стали известны подробности закрытия телепроекта «Дом-2». По информации телеграм-канала Baza, у телеканала ТНТ и продакшн-компании Solaris Promo Production произошел конфликт с администрацией президента и Роскомнадзором.
В марте 2020 года должность генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга», которому принадлежит ТНТ, занял Александр Жаров, ранее возглавлявший Роскомнадзор.
С того времени ТНТ убрал из эфира большую часть «взрослого» контента. Также за несколько месяцев канал покинули несколько топ-менеджеров, среди которых были и люди, ответственные за производство и покупку нового контента.
Эфирное время «Дома-2» сначала снизился с 6 до 4 часов в сутки: был закрыт проект «Дом-2» на Сейшеллах, а затем подпроект «Спаси свою любовь» с участием самых рейтинговых участников «Дома-2».
По информации источников, более трехсот работников проекта «Дома-2» были оформлены как индивидуальные предприниматели. После закрытия проекта они не смогут рассчитывать на компенсации.
Последний выпуск «Дома-2» выйдет в эфир 30 декабря. При этом, по информации источников, некоторое время будет выходить в эфир шоу «Бородина против Бузовой». Для этого на проекте оставят несколько наиболее медийных пар.
В настоящее время производители «Дома-2» ищут другие площадки для показа проекта в прежнем формате. Также продакшн-компания рассматривает вариант переформатирования шоу под популярных тик-токеров.
Ранее, как писал «Рамблер», телеканал ТНТ объявил о закрытии шоу «Дома-2», которое выходило в эфир с 2004 года. Директор ТНТ Роман Петренко объяснил закрытие телепроекта острой конкуренцией со стороны социальных сетей и Youtube. По его словам, чтобы оставаться конкурентоспособным, телеканалу необходимо избавиться от всего лишнего и оставить в эфире «то, что он делает лучше других»: сериалы и юмор.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Александр Жаров , Роман Петренко , Администрация Президента РФ , Роскомнадзор , Газпром-медиа
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