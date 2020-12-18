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Королева рассказала об отношениях с Тарзаном после карантина 

Артём Кульша 29 минут назад
Королева рассказала об отношениях с Тарзаном после карантина
Фото: РИА Новости
Карантин сплотил певицу Наташу Королеву и ее мужа стриптизера Сергея «Тарзана» Глушко и внес в их отношения что-то новое. Об этом сама Королева сообщила «Собеседнику».
Она назвала карантин самым позитивным моментом 2020 года, самыми прекрасными днями, которые она впервые за многие годы смогла провести дома с семьей, возможно, лучшим временем в своей жизни.

«Пандемия нас сплотила и внесла что-то новое в семейные отношения», — сообщила артистка.

Он рассказала, что ей и членам ее семьи настолько хорошо вместе, что они даже расстроились, когда власти объявили о смягчении ограничений. При этом Королева призналась, что во время карантина ей было крайне неприятно, что ее семью гадко взяли в разработку и показывали о ней лживые истории под соусом романа.

«Все остальное — дело полиции, которая сейчас разбирается, кто организатор, кто заказчик и исполнитель этого дешевого представления. Одна участница уже сидит в СИЗО!» — добавила она.

Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», Глушко был изобличен в измене супруге с актрисой Анастасией Шульженко. Позже он признался в этом, а Королева заявила, что на самом деле супруг не изменил ей, а был подставлен.
В ноябре стало известно, что 49-летняя уроженка Краснодарского края Антонина С., у которой нет постоянного места жительства, регистрации и официальной работы, вымогала у Глушко два миллиона рублей под предлогом несуществующего долга и в случае его невозврата угрожала разместить в интернете порочащую его информацию личного характера.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Анастасия Шульженко , Наташа Королева , ФСИН
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