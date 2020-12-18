Меньщиков увидел перерождение «Дома-2» после закрытия 

Экс-участник «Дома-2» Степан Меньщиков в интервью NEWS.ru увидел продолжение проекта «Дома-2» и после закрытия.
Слухи о закрытии проекта ходят с самого его начала, вот уже 17 лет. И в конце концов закроют «Дом-2», а что дальше? Будет «Дом-3», ещё какой-то проект, — сказал Меньщиков.
Ранее СМИ сообщили, что популярная телестройка закрывается. Причина — низкие рейтинги и отказ рекламодателей сотрудничать с проектом. Однако ещё обсуждается переход «Дома-2» на новый телеканал.
За время существования «Дома-2» участие в шоу приняли несколько тысяч человек, его участники сыграли примерно 30 свадеб и родили 14 детей. Ведущими реалити были Ксения Собчак, Ольга Бузова и Ксения Бородина. Самыми известными участниками стали Алёна Водонаева, Виктория Боня и Нелли Ермолаева.
Участник «Дома-2» Роман Капаклы рассказал о возможных причинах закрытия проекта. По его словам, всему виной пандемия COVID-19 и введённые в связи с ней ограничения, писал NEWS.ru.