Меньщиков увидел перерождение «Дома-2» после закрытия 

Экс-участник «Дома-2» Степан Меньщиков в интервью NEWS.ru увидел продолжение проекта «Дома-2» и после закрытия.

Слухи о закрытии проекта ходят с самого его начала, вот уже 17 лет. И в конце концов закроют «Дом-2», а что дальше? Будет «Дом-3», ещё какой-то проект, — сказал Меньщиков.

Ранее СМИ сообщили, что популярная телестройка закрывается. Причина — низкие рейтинги и отказ рекламодателей сотрудничать с проектом. Однако ещё обсуждается переход «Дома-2» на новый телеканал.

Участник «Дома-2» Роман Капаклы рассказал о возможных причинах закрытия проекта. По его словам, всему виной пандемия COVID-19 и введённые в связи с ней ограничения, писал NEWS.ru.