Меньщиков сравнил «Дом-2» с «Войной и миром»

«Это шикарный проект. Я его сравниваю с "Войной и миром", потому что он постоянно изменяется, он как гидра, его ресурсы неиссякаемы, постоянно обновляется контент, участники. Да, ситуации могут повторяться, но ничего никто не придумал со времен древних греков нового», — пояснил Меньщиков.