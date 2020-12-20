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Бывший участник «Дома-2» сравнил проект с «Войной и миром» 

Lenta.ru и ещё 28 19 минут назад
Меньщиков сравнил «Дом-2» с «Войной и миром»
Фото: Instagram
Бывший участник телевизионного проекта «Дом-2» Степан Меньщиков сравнил реалити-шоу с романом-эпопеей Льва Толстого «Война и мир». Он высказал мнение в разговоре с РБК.

«Это шикарный проект. Я его сравниваю с "Войной и миром", потому что он постоянно изменяется, он как гидра, его ресурсы неиссякаемы, постоянно обновляется контент, участники. Да, ситуации могут повторяться, но ничего никто не придумал со времен древних греков нового», — пояснил Меньщиков.

Он также предположил, что создатели проекта будут искать новую площадку. При этом неясно, будут ли это «телевизионные каналы или YouTube-форматы». Причиной закрытия шоу Меньщиков считает разногласия из-за доходов от рекламы между руководством проекта и гендиректором ТНТ Романом Петренко.
Ранее о закрытии телепроекта высказалась бывшая участница Алена Водонава.

«Как ни крути, это целая эпоха», — написала она.

Также на новость отреагировали телеведущая Ксения Собчак и соведущая и бывшая участница проекта Ольга Бузова.
18 декабря телеканал ТНТ объявил о прекращении трансляции «Дома-2». Причиной закрытия назвали низкие рейтинги программы и отказ рекламодателей от сотрудничества с проектом.
Реалити-шоу выходит в эфир с 2004 года. За 16 лет телепроект неоднократно подвергался критике из-за поведения участников программы, которые нередко ссорятся и дерутся друг с другом. На протяжении многих лет реалити-шоу пытались закрыть. Алена Водонаева прошла кастинг на проект в 2004 году и провела на шоу более тысячи дней.
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Шоу-бизнес , Лев Толстой , Ксения Собчак , Степан Меньщиков , Роман Петренко , Ольга Бузова , Алена Водонаева
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