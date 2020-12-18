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Москва

СМИ сообщили о закрытии телепроекта «Дом 2» 

Вероника Полынина 43 минуты назад
СМИ сообщили о закрытии телепроекта «Дом 2»
Фото: РИА Новости
Телеканал ТНТ объявил о закрытии проекта «Дом-2», передает ТАСС.

«Завершается самое продолжительное в мире ежедневное реалити-шоу о том, как построить любовь на канале ТНТ. Большой двухчасовой финал шоу выйдет 30 декабря», — сообщили в пресс-службе ТНТ.

Вместо «Дома-2» в эфир ТНТ выйдет линейка из пяти программ в жанре стендап.
Директор ТНТ Роман Петренко объяснил закрытие телепроекта острой конкуренцией со стороны социальных сетей и Youtube. По его словам, чтобы оставаться конкурентоспособным, телеканалу необходимо избавиться от всего лишнего и оставить в эфире «то, что он делает лучше других»: сериалы и юмор.
В свою очередь, издание Super сообщает, что в последнее время проект не приносил прибыль: старые рекламодатели разбежались, а новых найти не удавалось. Кроме того, зрители были недовольны участниками проекта, и рейтинги «Дома-2» неумолимо падали.
Как сообщал «Рамблер», первый выпуск «Дома-2» вышел в эфир 11 мая 2004 года. За это время ведущими телепроекта были Ксения Собчак, Ксения Бородина, Ольга Бузова, Ольга Орлова и др.
О конце шоу сообщает представитель канала ТНТ. По нашей информации, речь не совсем про полное закрытие. А про смену формата. История про закрытие — часть рекламной стратегии. Кроме того, Виктория Боня рассказала нам, что ее уже позвали на съемки шоу в феврале.
Сегодня, кстати, 6066 день знаменитого телепроекта, который существует с 2004 года.
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Комментарии 5
Шоу-бизнес , Виктория Боня , Ксения Собчак , Ксения Бородина , Роман Петренко , Ольга Бузова , Ольга Орлова , ИТАР-ТАСС
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