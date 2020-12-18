СМИ сообщили о закрытии телепроекта «Дом 2» 

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Телеканал ТНТ объявил о закрытии проекта «Дом-2», передает ТАСС

«Завершается самое продолжительное в мире ежедневное реалити-шоу о том, как построить любовь на канале ТНТ. Большой двухчасовой финал шоу выйдет 30 декабря», — сообщили в пресс-службе ТНТ.

Вместо «Дома-2» в эфир ТНТ выйдет линейка из пяти программ в жанре стендап.

Директор ТНТ Роман Петренко объяснил закрытие телепроекта острой конкуренцией со стороны социальных сетей и Youtube. По его словам, чтобы оставаться конкурентоспособным, телеканалу необходимо избавиться от всего лишнего и оставить в эфире «то, что он делает лучше других»: сериалы и юмор.

В свою очередь, издание Super сообщает, что в последнее время проект не приносил прибыль: старые рекламодатели разбежались, а новых найти не удавалось. Кроме того, зрители были недовольны участниками проекта, и рейтинги «Дома-2» неумолимо падали.

О конце шоу сообщает представитель канала ТНТ. По нашей информации, речь не совсем про полное закрытие. А про смену формата. История про закрытие — часть рекламной стратегии. Кроме того, Виктория Боня рассказала нам, что ее уже позвали на съемки шоу в феврале.

Сегодня, кстати, 6066 день знаменитого телепроекта, который существует с 2004 года.