Меладзе возмутили слова Пригожина о новогодних огоньках

«Нет, он не принял участие, — сказал продюсер в ответ на вопрос журналиста о присутствии Меладзе в новогодних передачах. — Но мне кажется, он просто был неправильно понят, когда призывал всех бойкотировать эти съемки».
«Думаю, было бы правильным придерживаться этих правил, и всем артистам отказаться от съемок в новогодних программах, — говорится на его странице в соцсети. — Может, тогда кто-то заметит, что есть целая отрасль, в которой десятки тысяч людей лишены работы уже в течение многих месяцев».
«А представьте, если вы включаете телевизор в новогоднюю ночь, а там нет ни новогоднего огонька, ни музыкальных ни развлекательных программ Если наша работа запрещена ограничительными мерами, то нам запрещено принимать участие и в новогодних съемках», — написал Меладзе в Instagram.
«Так спросите у Иосифа Пригожина, если он так сказал! Я говорил что-нибудь по этому поводу? Посмотрите «Голубые огоньки», и потом поймете, правда это или нет. Он же не мой продюсер — он продюсер певицы Валерии. С чего он взял и откуда он знает, где я снимаюсь, а где не снимаюсь? Ну молодец, что я могу сказать. Спасибо, что напомнил обо мне прессе», — заявил Меладзе.
«Я с ним [Меладзе] разговаривал лично, и он мне сказал: «Поскольку я уже выступил на эту тему, я никуда не пойду и не буду сниматься нигде». Он мне лично это сказал. Возьмите его цитаты и сделайте выводы. Я не его продюсер: какая мне разница, где он снимается, будет он сниматься или нет», — сказал Пригожин «Газете.Ru».
«Они, например, кинули Женю Морозова и не приехали на фестиваль PaRUS, хотя договорились. Они такие люди: могут сказать одно, а сделать по-другому. Я знаю этих людей как ненадежных, — подчеркнул Пригожин.
— Подводил ли меня Меладзе хоть раз? Подводил. Такие люди сегодня могут сказать «да», улыбаются, целуются, а за глаза делают дерьмо. Что еще можно сказать? Чем дальше мы идем, тем меньше я их уважаю. У них нет ни чести, ни совести. Я ни с кем не ругаюсь, никого ни в чем не обвиняю».