Меладзе возмутили слова Пригожина о новогодних огоньках

Певец Валерий Меладзе рассказал "Газете.Ru", что не понимает, почему Иосиф Пригожин комментирует его участие или неучастие в новогодних программах. В ответ на это высказывание продюсер заявил, что артист лично рассказал ему о своем отказе от съемок.

Заслуженный артист России Валерий Меладзе скептически отнесся к информации о его отказе выступать в новогодних передачах. Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил об этом «Собеседнику».

«Нет, он не принял участие, — сказал продюсер в ответ на вопрос журналиста о присутствии Меладзе в новогодних передачах. — Но мне кажется, он просто был неправильно понят, когда призывал всех бойкотировать эти съемки».

В комментарии «Газете.Ru» Меладзе заявил, что «никого ни к чему не призывал», и посоветовал прочитать его сообщение в Instagram.

«Думаю, было бы правильным придерживаться этих правил, и всем артистам отказаться от съемок в новогодних программах, — говорится на его странице в соцсети. — Может, тогда кто-то заметит, что есть целая отрасль, в которой десятки тысяч людей лишены работы уже в течение многих месяцев».

Также Меладзе отметил, что без новогодних концертов, отмененных из-за пандемии коронавируса, у людей нет ощущения праздника. Артист рассудил, что, если работа артистов запрещена, то от новогодних программ тоже нужно отказаться.

«А представьте, если вы включаете телевизор в новогоднюю ночь, а там нет ни новогоднего огонька, ни музыкальных ни развлекательных программ Если наша работа запрещена ограничительными мерами, то нам запрещено принимать участие и в новогодних съемках», — написал Меладзе в Instagram.

Отвечая Пригожину, певец не стал опровергать или подтверждать его заявление в беседе с «Газетой.Ru».

«Так спросите у Иосифа Пригожина, если он так сказал! Я говорил что-нибудь по этому поводу? Посмотрите «Голубые огоньки», и потом поймете, правда это или нет. Он же не мой продюсер — он продюсер певицы Валерии. С чего он взял и откуда он знает, где я снимаюсь, а где не снимаюсь? Ну молодец, что я могу сказать. Спасибо, что напомнил обо мне прессе», — заявил Меладзе.

По словам Пригожина, певец сам сообщил ему о своем отказе от участия в новогодних программах.

«Я с ним [Меладзе] разговаривал лично, и он мне сказал: «Поскольку я уже выступил на эту тему, я никуда не пойду и не буду сниматься нигде». Он мне лично это сказал. Возьмите его цитаты и сделайте выводы. Я не его продюсер: какая мне разница, где он снимается, будет он сниматься или нет», — сказал Пригожин «Газете.Ru».

Он добавил, что не знает о том, поддержал ли кто-то инициативу Меладзе отказаться от съемок в «Голубом огоньке» и других праздничных шоу. По словам Пригожина, артисты могут сначала согласиться на участие в проекте, а потом не прийти на съемки из-за каких-то причин. Не называя имен, он намекнул на внезапный отказ Григория Лепса Сосо Павлиашвили и Валерия Меладзе от участия в музыкальном фестивале PaRUS, который проходил в Дубае с 3 по 7 ноября.

«Они, например, кинули Женю Морозова и не приехали на фестиваль PaRUS, хотя договорились. Они такие люди: могут сказать одно, а сделать по-другому. Я знаю этих людей как ненадежных, — подчеркнул Пригожин.

— Подводил ли меня Меладзе хоть раз? Подводил. Такие люди сегодня могут сказать «да», улыбаются, целуются, а за глаза делают дерьмо. Что еще можно сказать? Чем дальше мы идем, тем меньше я их уважаю. У них нет ни чести, ни совести. Я ни с кем не ругаюсь, никого ни в чем не обвиняю».

Тем не менее, Пригожин отметил, что поддержал Меладзе в комментарии журналистам, которые спросили его об отказе артиста от участия в новогодних шоу.