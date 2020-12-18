В комментариях пользователи неоднозначно оценили такое заявление.

Российский композитор и продюсер Макс Фадеев оценил программу «Давай поженимся!» на Первом канале. Он посвятил своему впечатлению отдельный пост в Инстаграм

По его словам, от просмотра он почувствовал себя дураком. В комментариях ряд пользователей полностью согласился с ним.

В соцсети композитор разместил отрывок из передачи. На видео 25-летний рэпер GOODY перепутал режиссёра Федерико Феллини с популярным блюдом японской кухни.

«Я не знаю, что и сказать… Скажите мне, что происходит? Это кто? Мы среди кого живём? Большой привет министру образования!», — написал Фадеев в посте.

По его словам, во время занятий в тренажёрном зале он нашёл этот ролик среди предложенного.