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Москва

Максим Фадеев назвал себя дураком после просмотра «Давай поженимся» 

Моя Москва.онлайн 1 час назад
Фадеев оценил программу «Давай поженимся!»
Фото: Моя Москва.онлайн
В комментариях пользователи неоднозначно оценили такое заявление.
Российский композитор и продюсер Макс Фадеев оценил программу «Давай поженимся!» на Первом канале. Он посвятил своему впечатлению отдельный пост в Инстаграм.
По его словам, от просмотра он почувствовал себя дураком. В комментариях ряд пользователей полностью согласился с ним.
В соцсети композитор разместил отрывок из передачи. На видео 25-летний рэпер GOODY перепутал режиссёра Федерико Феллини с популярным блюдом японской кухни.

«Я не знаю, что и сказать… Скажите мне, что происходит? Это кто? Мы среди кого живём? Большой привет министру образования!», — написал Фадеев в посте.

По его словам, во время занятий в тренажёрном зале он нашёл этот ролик среди предложенного.
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