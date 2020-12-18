Муж Легкоступовой задумался о сольной карьере

"Фирсов официально объявил семье моих доверителей, что подал документы нотариусу о вступлении в наследство. При этом он претендует не только на движимое и недвижимое имущество, денежные средства Легкоступовой, а также на интеллектуальную собственность и авторские права на ее произведения, объясняя это тем, что принял решение начать сольную карьеру и петь песни Валентины", — сказал юрист. По его словам, семья артистки была удивлена таким решением Фирсова.