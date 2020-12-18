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Москва

Муж Легкоступовой заявил права на ее недвижимость, деньги и песни 

ТАСС 2 часа назад
Муж Легкоступовой задумался о сольной карьере
Фото: с личной страницы Юрия Фирсова в соцсети Facebook
Адвокат семьи артистки Сергей Жорин также сообщил, что Юрий Фирсов заявил о намерении начать сольную карьеру и исполнять песни Валентины Легкоступовой
Супруг заслуженной артистки РФ Валентины Легкоступовой, умершей этим летом, Юрий Фирсов заявил права на ее имущество, денежные средства и интеллектуальную собственность. Как сообщил ТАСС адвокат семьи Легкоступовой Сергей Жорин, Фирсов также заявил о намерении начать сольную карьеру и исполнять песни артистки.

"Фирсов официально объявил семье моих доверителей, что подал документы нотариусу о вступлении в наследство. При этом он претендует не только на движимое и недвижимое имущество, денежные средства Легкоступовой, а также на интеллектуальную собственность и авторские права на ее произведения, объясняя это тем, что принял решение начать сольную карьеру и петь песни Валентины", — сказал юрист. По его словам, семья артистки была удивлена таким решением Фирсова.

Официальными комментариями представителей Фирсова ТАСС пока не располагает.
Ранее в пресс-службе СК сообщили ТАСС, что к главе ведомства Александру Бастрыкину обратилась дочь певицы Анетта Бриль, которая попросила взять на личный контроль ход доследственной проверки обстоятельств смерти ее матери. В этой связи глава СК поручил руководителю ГСУ СК России по Москве тщательно проверить изложенную в обращении Бриль информацию. В рамках проверки по факту смерти Легкоступовой проводится комиссионная судебно-медицинская экспертиза.
Легкоступова умерла 14 августа в возрасте 54 лет. 6 августа в больницу ее отвезла дочь, у певицы обнаружили черепно-мозговую травму. По предварительным данным, она упала в ванной и ударилась головой.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Александр Бастрыкин , Анетта Бриль , Сергей Жорин , Юрий Фирсов , СКР , ИТАР-ТАСС
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