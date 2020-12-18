Пьяный зритель сорвал выступление Валерия Леонтьева

Во время выступления Валерия Леонтьева на премии MusicBox на сцену из толпы вылез мужчина и начал пританцовывать вместе с артистом. По всей вероятности, поклонник хита «Казанова» российского исполнителя находился в состоянии алкогольного опьянения, никак иначе нельзя объяснить «смелый» поступок зрителя.

На опубликованных Telegram-каналом «Бушующий мир» кадрах радостный мужчина демонстрирует публике шпагат и танцует посреди сцены. Леонтьев же не стал останавливать свое выступление из-за бесцеремонной выходки, напротив, улыбаясь, артист продолжил исполнять свою песню. Тем не менее номер российского певца пришлось переснимать.