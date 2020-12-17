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Москва

Волочкова впервые рассказала о своем возлюбленном 

Вероника Полынина 31 минуту назад
Волочкова впервые рассказала о своем возлюбленном
Фото: ТАСС
Анастасия Волочкова рассказала о знакомстве со своим таинственным мужчиной, имени которого она не называет.
В интервью Алене Жигаловой для Youtube-проекта «Алена, блин!» Волочкова вновь отказалась раскрыть личность нового возлюбленного и предложила вместо этого перечислить его положительные качества.

«Красивый, молодой, стройный, сексуальный безмерно, это очень важная составляющая в отношениях мужчины и женщины. Он очень заботливый, нереально добрый, с чувством юмора», — похвасталась балерина.

В ответ на это Жигалова попросила рассказать, где удалось Волочковой найти такого замечательного мужчину.

«Нас свел его величество случай», — попыталась уклониться от ответа балерина.

Однако Жигалова продолжала настаивать на конкретике, и тогда балерина призналась, что познакомилась с бойфрендом в нотариальной конторе, где они оба оформляли доверенности.
Волочкова опровергла информацию о скорой свадьбе, заявив, что «ей хватило». Она заверила, что нигде не говорила о том, что в 2020 году выйдет замуж.

«Я свободная женщина, я не замужем! Я пока вообще никуда не собираюсь», — сказала балерина.

Как писал «Рамблер», Волочкова регулярно рассказывает в соцсетях, что счастлива и любима. Периодически артистка подогревает слухи о своем романе, публикуя фото с «частями тела» своего мужчины или же рассказывая о том, что ее сфотографировал любимый. При этом скептически настроенные поклонники считают бойфренда Волочковой выдумкой, а снимки с мужскими руками, ногами и спинами — постановкой.
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Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова
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