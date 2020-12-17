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Москва

Королева взбесила фанатов 

Артём Кульша 36 минут назад
Королеву обвинили в провокации общественности
Фото: РИА Новости
Певица Наташа Королева сама провоцирует критику в свой адрес со стороны общественности. Такое мнение высказали пользователи инстаграма.
Вчера артистка опубликовала в этой социальной сети видеозапись, на которой обработанным автотюном голосом заявляет, что «живешь себе спокойненько, никого не трогаешь, а потом оказывается, что ты кого-то бесишь вот прям до пены из рта… и это так приятно!».

«"Будьте счастливы, ведь это всех так сильно раздражает". Раневская!» — написала она в подписи к ролику.

В комментариях адвокат Ида Достман прислала Королевой три эмодзи в виде поднятого вверх большого пальца руки, а певица Лолита Милявская — три аплодирующих эмодзи. Тем временем рядовые пользователи соцсети высказали мнение, что Королевой завидуют, потому что у нее такой муж, а также потому, что она очень сильно добивается внимания со стороны общественности.

«Будьте скромнее, и вас трогать не будут. Захотела публичности, и вот результат!» — написал один из комментаторов.

Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», муж Королевой стриптизер Сергей «Тарзан» Глушко был изобличен в измене ей с актрисой Анастасией Шульженко. Позже он признался в этом, а певица заявила, что на самом деле супруг не изменил ей, а был подставлен.
В ноябре стало известно, что 49-летняя уроженка Краснодарского края Антонина С., у которой нет постоянного места жительства, регистрации и официальной работы, вымогала у Глушко два миллиона рублей под предлогом несуществующего долга и в случае его невозврата угрожала разместить в интернете порочащую его информацию личного характера.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Анастасия Шульженко , Лолита Милявская , Наташа Королева
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