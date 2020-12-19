Подруга Колтового получила посмертное послание ведущего

Подруга Александра Колтового — клинический психолог Елена Перелыгина рассказала, что через 40 дней после смерти ведущего начала видеть его во сне. Трагедия, случившаяся с ведущим, настолько потрясла его друзей, что они до сих пор не могут смириться с потерей.

Елена Перелыгина призналась, что получила такое своеобразное послание от Колтового и оно не сулит ничего плохого. Психолог увидела друга молодым, полным сил, что теперь позволит ей отпустить ситуацию и быть спокойной за ведущего.

Он сидел на залитой солнцем поляне, вокруг цвели цветы и пели прекрасные птицы. Он улыбнулся и сказал, что ему очень хорошо, что он счастлив! Он сказал мне: «Лена, все правильно! Все хорошо!» Потом спокойно встал и сказал: «У меня важные дела, и я рад этому». И пошёл размеренной походкой вдаль, — приводит рассказ психолога «Экспресс газета».

Александр Колтовой разбился на частном самолёте в подмосковных Люберцах 7 ноября. С ним погибла женщина, Наталья Климова , которую ведущий записал в журнале на аэродроме как свою жену. Что стало причиной крушения воздушного судна, никто не знает. Но главная версия — отказ механизмов.