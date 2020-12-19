Ещё
Далее:
Читайте также:
«Интимные места»: откровенная драма
«Интимные места»: откровенная драма Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва

Приятельница Колтового рассказала о посмертном послании ведущего 

News.ru и ещё 1 29 минут назад
Подруга Колтового получила посмертное послание ведущего
Фото: Instagram
Подруга Александра Колтового — клинический психолог Елена Перелыгина рассказала, что через 40 дней после смерти ведущего начала видеть его во сне. Трагедия, случившаяся с ведущим, настолько потрясла его друзей, что они до сих пор не могут смириться с потерей.
Елена Перелыгина призналась, что получила такое своеобразное послание от Колтового и оно не сулит ничего плохого. Психолог увидела друга молодым, полным сил, что теперь позволит ей отпустить ситуацию и быть спокойной за ведущего.

Он сидел на залитой солнцем поляне, вокруг цвели цветы и пели прекрасные птицы. Он улыбнулся и сказал, что ему очень хорошо, что он счастлив! Он сказал мне: «Лена, все правильно! Все хорошо!» Потом спокойно встал и сказал: «У меня важные дела, и я рад этому». И пошёл размеренной походкой вдаль, — приводит рассказ психолога «Экспресс газета».

Александр Колтовой разбился на частном самолёте в подмосковных Люберцах 7 ноября. С ним погибла женщина, Наталья Климова, которую ведущий записал в журнале на аэродроме как свою жену. Что стало причиной крушения воздушного судна, никто не знает. Но главная версия — отказ механизмов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что актриса Анна Казючиц начала работу на шоу канала НТВ после гибели его ведущего Александра Колтового и призналась, что это даётся ей с трудом. Казючиц рассказала, что перед каждой записью чувствует сильное волнение из-за большой ответственности, возложенной на её плечи.
Видео дня. Конфликт Пригожина и Шнурова разгорелся с новой силой
News.ru: последние новости
«Никто не умер»: Влад Кадони пообещал продолжение «Дома-2» «Никто не умер»: Влад Кадони пообещал продолжение «Дома-2» СМИ: ритуальщики поразились похоронам Гафта СМИ: ритуальщики поразились похоронам Гафта Сергей Шнуров объяснил свой вопрос Владимиру Путину Сергей Шнуров объяснил свой вопрос Владимиру Путину
Комментарии
Шоу-бизнес , Общество , Наталья Климова , Анна Казючиц , НТВ , Кемеровская Область , Шерегеш
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пьяный зритель сорвал выступление Валерия Леонтьева
01:17
Пьяный зритель сорвал выступление Валерия Леонтьева
Шоу-бизнес
Коза и бараны атаковали мэрию и попали на видео в Турции
01:25
Коза и бараны атаковали мэрию и попали на видео в Турции
В мире Общество
Россиян наняли полоть сорняки под снегом в -25
00:54
Россиян наняли полоть сорняки под снегом в -25
Общество
Ребенок сбежал из дома в одних трусах в Москве
00:10
Ребенок сбежал из дома в одних трусах в Москве
Происшествия Новости Москвы
Росгвардейцы жестко задержали безмасочника в Твери
00:46
Росгвардейцы жестко задержали безмасочника в Твери
Происшествия
Россиянку с чугунной скамейкой прогнали из автобуса
00:58
Россиянку с чугунной скамейкой прогнали из автобуса
Общество
Барон Сибири принес присягу королеве Англии
00:47
Барон Сибири принес присягу королеве Англии
В мире Общество
Штурм квартиры с плененной москвичкой попал на видео
00:57
Штурм квартиры с плененной москвичкой попал на видео
Происшествия Криминал
Медсестра упала в обморок после прививки от коронавируса
00:46
Медсестра упала в обморок после прививки от коронавируса
В мире Происшествия
Пьяный лихач едва не задавил детей в Дагестане
00:08
Пьяный лихач едва не задавил детей в Дагестане
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение