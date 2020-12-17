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Лоза нашел способ помирить армян и азербайджанцев 

Павел Тиунов 1 час назад
Лоза нашел способ помирить армян и азербайджанцев
Фото: РИА Новости
Музыкант Юрий Лоза на своей странице в Facebook рассказал, как нивелировать вражду между армянами и азербайджанцами, воззвав их к рациональному мышлению. По его словам, решение конфликта возможно только на основе здравого смысла и международного права.
Лоза, возвращаясь к конфликту в Нагорно Карабахе, отметил, что армяне и азербайджанцы «снова воюют». При этом, по его словам, стороны ненавидят друг друга, и готовы убивать до полного истребления, считая соперников кровными врагами. Музыкант добавил, что не один раз разговаривал с представителями и той, и другой нации.

« (Я) задавал некоторым представителям этих народов один и тот же вопрос — а какова твоя доля участия в том, что ты родился армянином или азербайджанцем? И те и другие отвечали одинаково — никакой, просто так получилось», — написал Лоза (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

В связи с этим Лоза отметил, что человек не может нести ответственность за то, в каком месте появился на свет. По мнению музыканта, эта нехитрая логическая цепочка делает бессмысленной этническую неприязнь. Он также добавил, что здравый смысл и международное право помогут разрешить конфликт.

«Глядишь, и с территорией как-то всё потихоньку разрулится», -резюмировал артист.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Юрий Лоза пожаловался, что его обманули на 11 тысяч рублей при попытке снять квартиру в Крыму. Он нашел в интернете объявление о сдаче жилья и отправил хозяину задаток. По приезду выяснилось, что такой квартиры не существует, а так называемый «хозяин» — мошенник.
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Шоу-бизнес , Юрий Лоза
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