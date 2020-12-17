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Анна Седокова расплакалась из-за комментариев в соцсетях 

Вероника Полынина 1 час назад
Анна Седокова расплакалась из-за комментариев в соцсетях
Фото: РИА Новости
Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова расплакалась в день рождения из-за комментариев в соцсетях.
Накануне Седокова отпраздновала 38-летие. Весь день певица принимала подарки от родных и друзей и делилась в Instagram видеозаписями с поздравлениями.
Однако в конце дня настроение экс-солистки «ВИА Гры» резко ухудшилось. Седокову довел до слез комментарий болельщицы баскетбольного клуба «Химки», за который выступает ее муж, латвийский спортсмен Янис Тимма.
Болельщица написала, что команда «страдает» из-за Яниса Тиммы и рекомендовала ему «уходить к своей старухе».
Расстроенная и обиженная Седокова ответила девушке. Она заявила, что очень переживает за клуб и не понимает, почему ее считают причиной всех неудач «Химок».

«Я не знаю, почему виновата перед вами. Я не знаю, почему ответственна за игру всей команды. Но ваша ненависть не знает границ», — написала певица в комментарии обидчице.

Седокова опубликовала скриншот беседы и пожаловалась, что больше не может читать такие злые комментарии.

«Я больше так не могу… столько агрессии… столько злости… это очень жестоко…», — воскликнула певица.

Ранее «Рамблер» писал, что Анна Седокова опубликовала на своей странице в Instagram страстное видео, на котором она запечатлена в объятиях своего супруга. Ролик был приурочен к Дню матери и выходу нового клипа певицы.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Анна Седокова , Янис Тимма
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