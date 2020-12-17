Звезда «Битвы экстрасенсов» предрекла миру «величайший кризис»

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В 2021 году мир будет «расхлёбывать» последствия тяжёлого 2020-ого, предрекла участница «Битвы экстрасенсов» Марьяна Романова.

Нас ожидает величайший кризис, очень многие люди окажутся за чертой бедности, в странах третьего мира многие будут находиться на грани голодной смерти, — сказала экстрасенс порталу Teleprogramma.pro.

Романова отметила, что планета вступает в «Эру Водолея», а это значит «утверждение новых политических, экономических, социальных и духовных систем».

Ранее другой участник шоу Олег Шепс предсказал человечеству «болезни нового периода».