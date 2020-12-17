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Москва

Звезда «Битвы экстрасенсов» предрекла миру масштабный кризис 

News.ru 1 час назад
Звезда «Битвы экстрасенсов» предрекла миру «величайший кризис»
Фото: Unsplash
В 2021 году мир будет «расхлёбывать» последствия тяжёлого 2020-ого, предрекла участница «Битвы экстрасенсов» Марьяна Романова.

Нас ожидает величайший кризис, очень многие люди окажутся за чертой бедности, в странах третьего мира многие будут находиться на грани голодной смерти, — сказала экстрасенс порталу Teleprogramma.pro.

Романова отметила, что планета вступает в «Эру Водолея», а это значит «утверждение новых политических, экономических, социальных и духовных систем».
Ранее другой участник шоу Олег Шепс предсказал человечеству «болезни нового периода».
Как писал NEWS.ru, экстрасенс Николас Аужула, утверждавший, что предрёк пандемию коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) и поражение лидера США Дональда Трампа на выборах, поделился своими мистическими прогнозами на 2021 и 2022 годы.
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Шоу-бизнес , Дональд Трамп
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