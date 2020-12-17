Королева высказалась о скандале с изменой Тарзана

47-летняя исполнительница хита «Маленькая страна» Наташа Королева не так давно буквально сбежала от семейных проблем в Африку. Таким образом артистка сумела совместить приятное с полезным — уже скоро поклонники звезды смогут увидеть премьерный выпуск шоу «Племя», который выйдет на телеканале «Пятница».

Оглядываясь на прошедший год, Наташа вспоминает не только плохое. Самым счастливым временем, по признанию артистки, для ее семьи стал режим самоизоляции. В этот период певица, ее супруг и наследник смогли наконец-то побыть вместе… Однако были и разочарования, а также потеря верных друзей из-за скандала с изменой Тарзана.

«Наверное, лучшее время в моей жизни. Нам настолько хорошо всем вместе, что страшно спугнуть это счастье. Когда объявили о снятии ограничений, мы даже расстроились. Знаете, пандемия нас сплотила и внесла что-то новое в семейные отношения. Это самое позитивное», — признается певица в разговоре с изданием «Sobesednik.ru».

Что же касается шумихи, которая поднялась после появления в эфире некоторых ток-шоу Анастасии Шульженко , артистка стоит на своем: ее семью просто использовали ради рейтингов. Королева снова и снова утверждает — между ее супругом и начинающей актрисой не было никакого романа!