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Ширвиндт раскрыл подробности смерти Андрея Миронова 

Lenta.ru и ещё 7 13 часов назад
Ширвиндт раскрыл подробности смерти Андрея Миронова
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Театральный режиссер и актер Александр Ширвиндт раскрыл подробности смерти Андрея Миронова, объяснив, почему артиста нельзя было спасти. Интервью с ним опубликовано на YouTube-канале писателя Дмитрия Быкова.

«Эта история была на моих глазах. Началось все давно, в Ташкенте, лет за семь-восемь до этого кошмара. У него болела голова, и там, в Ташкенте, сказали: "У тебя что-то такое там может быть"», — признался Ширвиндт.

После смерти Миронова 16 августа 1987 года в Риге режиссер поинтересовался у нейрохирурга Эдуарда Канделя, который косвенно руководил мероприятиями по поддержанию жизни артиста, почему его так и не прооперировали:

«Он говорил, что там была дилемма, оперировать, не оперировать. Говорит: "Если бы прооперировали, даже если бы вдруг, неожиданно, он выжил, это был бы даун стопроцентный"».

Причиной смерти Андрея Миронова стала аневризма. Народному артисту РСФСР было 46 лет.
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Шоу-бизнес , Дмитрий Быков , Александр Ширвиндт , Андрей Миронов , Латвия , Рига , Ташкент , Узбекистан
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