Лободу заподозрили в плагиате номера с ванной 

Певица Светлана Лобода выложила в сеть отрывок из репетиции номера с ванной, с которым она отказалась выступать на церемонии вручения «Золотых граммофонов», после чего ее уличили в плагиате. Об этом сообщили 5-tv.ru

Обвинять в плагиате Лободу начали после того, как танцовщица Елизавета Зворыгина опубликовала у себя в Instagram-аккаунте ролик с хореографией, который был создан, по ее словам, специально для нее ливанским хореографом в 2018 году.

— Все, что вам нужно знать о творчестве в российском/украинском шоу-бизнесе, — прокомментировала ролик Елизавета.

Пользователи интернета возмутились тем, что ролик с тренировками Лободы похож на хореографию Елизаветы Зворыгиной, что может означать возможность плагиата со стороны известной певицы.