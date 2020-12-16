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Москва

Банковские счета Петросяна оказались под арестом 

Вероника Полынина 29 минут назад
Все банковские счета Евгения Петросяна арестованы из-за судебного спора о разделе имущества с Еленой Степаненко, рассказал близкий друг юмориста Георгий Териков.

«У него все счета арестованы из-за развода со Степаненко. А концертов нет вообще. Раньше был где-то один раз в месяц. А сейчас — ноль», — рассказал он в интервью «Собеседнику».

Товарищ артиста предположил, что у Петросяна имеются сбережения, потому что от денег взаймы он отказывается и продолжает делать друзьям дорогие подарки.

«Он мне такой подарок на день рождения прислал: дорогие часы, галстук, цветы! Часы ношу теперь, на съемках «Пусть говорят» в них был. Женя — хороший друг!» — резюмировал Териков.

Он также рассказал, что у экс-супруги Петросяна Елены Степаненко тоже все в порядке.

«Я давно с ней не общался. Но считаю, что у нее все в порядке. Она сейчас работает с очередным армянином», — заявил Териков.

Как сообщал «Рамблер», о разводе Евгения Петросяна с Еленой Степаненко стало известно летом 2018 года. Раздел имущества продолжается до сих пор. В декабре 2019 года юморист женился на 30-летней Татьяне Брухуновой, работавшей его помощницей. По информации СМИ, именно отношения с Брухуновой положили конец 43-летнему браку Петросяна и Степаненко. Весной 2020 года в семье родился сын Ваган.
«Ей захотелось войны»: Петросян впервые рассказал о своем разводе
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Шоу-бизнес , Видео , Елена Степаненко , Евгений Петросян
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