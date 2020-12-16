Цискаридзе рассказал, кто виновен в суициде дочери Гафта 

Гафт, как сообщал «Рамблер», был женат трижды — на модели Елене Изергиной, балерине Инне Елисеевой и актрисе Ольге Остроумовой . В 1973 году Елисеева родила ему дочь Ольгу. В 2002-м Ольга покончила жизнь самоубийством. 12 декабря 2020-го Гафт скончался в результате инсульта.

Вчера вышел эпизод шоу «Пусть говорят», посвященный ему. В ходе него Цискаридзе, друживший с семьей актера, рассказал, что Гафт был фантастическим отцом, баловал дочь, дал ей все, «несмотря на 1980-е годы».

«Уже в детстве у нее была собственная квартира!» — отметил танцовщик.

В середине 1980-х Гафт развелся с матерью Ольги, и та запретила ей видеться с отцом. Они делали это тайно. Ольга тяжело переживала развод родителей. По мнению Цискаридзе, это сказалось на ее дальнейшей судьбе. Позже Ольга не поступила в театральный вуз, у нее не заладились дела с балетом, ее преследовала неудача в личной жизни. Ее смерть потрясла Гафта, он не смирился с ней до конца жизни и винил в ней исключительно себя.