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Цискаридзе о самоубийстве дочери Гафта: «У Оли было несколько попыток свести счеты с жизнью» 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Цискаридзе рассказал, кто виновен в суициде дочери Гафта
Фото: Борис Кудрявов/«Экспресс-газета»
Единственная дочь Валентина Гафта Ольга Елисеева покончила с собой в 29-летнем возрасте. К трагедии привела целая цепочка событий. Близкие девушки считают, что негативную роль в ее психическом состоянии сыграл развод родителей.
По профессии девушка была балериной и близко дружила с Николаем Цискаридзе, доверяя ему свои тайны и часто рассказывая о том, что ее мучает.
Артист балета рассказал, что Ольга была слишком сильно вовлечена в проблемные отношения своих родителей, и ответственность за это лежит на ее матери — первой жене Валентина Гафта. Она была категорически против, чтобы дочь общалась с отцом. Девушка разрывалась между двумя взрослыми людьми.

«Они встречались тайно. У Оли же было несколько попыток свести счеты с жизнью, и вот одна из них оказалась «успешной», — рассказал Николай Цискаридзе в программе «Пусть говорят», посвященной памяти Валентина Гафта.

Артист балета уточнил, что Валентин Иосифович после смерти Ольги избегал общения с ним. Вероятно, потому, что Николай даже своим молчанием напоминал ему о дочери. Валентин Гафт всю жизнь винил себя в смерти Ольги.

«Он был хорошим отцом, обеспечил Олю в материальном плане всем, что только можно было пожелать», — отметил Николай Максимович.

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Комментарии
Шоу-бизнес , Валентин Гафт , Ольга Елисеева , Николай Цискаридзе
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