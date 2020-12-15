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«Красивой груди нет, пузо наружу»: стилист обрушился на Долину 

Мария Иванова 57 минут назад
«Красивой груди нет, пузо наружу»: стилист обрушился на Долину
Фото: РИА Новости
Стилист Джордж Ровалс раскритиковал наряд певицы Ларисы Долиной, в котором она появилась на вручении премии «Золотой граммофон». Ровалс заявил «Собеседнику», что в этом платье артистка выглядит беременной и назвал ее «Бузовой в старости».

«Смотрю на наших артистов: у них всех крыша поехала. Платье у Долиной ужасное: все недостатки фигуры видны», — сказал стилист.

Он добавил, что платье сшито из дешевой ткани и посоветовал Долиной брать пример с «простых осетинских женщин», которые стали законодательницами моды.
Также Рвал вспомнил, как однажды подарил Долгой 50 корзин с розами, но она его не поблагодарила.

«Вообще, ей бы не наряды смешные менять, а начать общаться с коллегами, которые в этом нуждаются», — заключил он.

Как писал «Рамблер», ранее Ровалс раскритиковал новый образ юмористки Елены Степаненко и назвал ее «крашеной Шапокляк». Он посоветовал ей сменить цвет волос, укладку и макияж.
Стилист призывал «менять весь шоу-бизнес» и назвал «неприкасаемыми» в вопросах стиля только Аллу Пугачеву и Людмилу Гурченко.
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Шоу-бизнес , Елена Степаненко , Людмила Гурченко , Алла Пугачева
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