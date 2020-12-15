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Шакурова увезли в больницу с осложнением от коронавируса 

Павел Тиунов 16 минут назад
Шакурова увезли в больницу с осложнением от коронавируса
Фото: ТАСС
Актёр Сергей Шакуров был госпитализирован после того, как его состояние резко ухудшилось в процессе домашнего лечения, сообщает Telegram-канал Mash. У народного артиста РСФСР подтвержденный диагноз — COVID-19.
О заражении Шакурова коронавирусом, как сообщал «Рамблер», стало известно еще в начале октября. Актриса Анастасия Макееву рассказала новость своим подписчикам в Instagram. Она заявила, что Сергей Шакуров попал в больницу «с ковидом». Однако впоследствии артистка по непонятным причинам удалила из поста информацию о госпитализации актера.
Журналисты Telegram-канала Mash отметили, что 78-летнему Шакурову действительно поставили диагноз в начале октября. Артиста увезли в больницу с вирусной пневмонией, развившейся на фоне заражения коронавирусом. В клинике Шакуров провел несколько недель, после чего его отправили долечиваться домой. 15 декабря стало известно, что состояние актера резко ухудшилось, его снова госпитализировали. В настоящее время врачи пытаются стабилизировать его состояние.
Ранее телеведущий Николай Дроздов отказался делать прививку от коронавируса. Недавно ведущий программы «В мире животных» почувствовал недомогание: у него поднялась температура, появились насморк и кашель. Дроздов вызвал медиков, которые рекомендовали ему лечь в больницу. Врачи подозревали, что он мог заразиться коронавирусом. Однако 83-летний телеведущий наотрез отказался от госпитализации. Он сдал тест на заражение инфекцией. Результат оказался отрицательным. При этом телеведущий не торопится делать прививку от коронавируса. Во-первых, по его словам, он недавно прошел вакцинацию от гриппа, а два препарата, «наложившись друг на друга», могут спровоцировать неблагоприятные последствия. Во-вторых, отметил телеведущий, он подождет, пока «четко не скажут, что вакцина действует».
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Шоу-бизнес , Сергей Шакуров , Николай Дроздов
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