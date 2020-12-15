Шакурова увезли в больницу с осложнением от коронавируса 

Актёр Сергей Шакуров был госпитализирован после того, как его состояние резко ухудшилось в процессе домашнего лечения, сообщает Telegram-канал Mash. У народного артиста РСФСР подтвержденный диагноз — COVID-19.

О заражении Шакурова коронавирусом, как сообщал «Рамблер», стало известно еще в начале октября. Актриса Анастасия Макееву рассказала новость своим подписчикам в Instagram. Она заявила, что Сергей Шакуров попал в больницу «с ковидом». Однако впоследствии артистка по непонятным причинам удалила из поста информацию о госпитализации актера.

Журналисты Telegram-канала Mash отметили, что 78-летнему Шакурову действительно поставили диагноз в начале октября. Артиста увезли в больницу с вирусной пневмонией, развившейся на фоне заражения коронавирусом. В клинике Шакуров провел несколько недель, после чего его отправили долечиваться домой. 15 декабря стало известно, что состояние актера резко ухудшилось, его снова госпитализировали. В настоящее время врачи пытаются стабилизировать его состояние.