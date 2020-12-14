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«Сказали, что я бью свою дочь»: к Виктории Боне наведались из органов опеки 

Экспресс газета 8 часов назад
«Сказали, что бью свою дочь»: к Виктории Боне пришли из органов опеки
Фото: РИА Новости
Виктория Боня пожаловалась в своем «Инстаграме» на нападки хейтеров. Какие-то люди написали жалобу в органы опеки: мол, восьмилетняя дочь Виктории Анджелина живет в неподобающих условиях.

«Где-то две недели назад ко мне пришли шесть человек из органов опеки. Сказали, что на меня пожаловались: мол, я бью свою дочь, она не ходит в школу, она вся в синяках и так далее!» — поведала модель.

Когда социальные работники заявились в московскую квартиру Бони, ее дома не было. С удивлением узнав о том, что девочка — гражданка Монако и живет в этой стране, сотрудники опеки посетовали: мол, специально пришли вшестером, очень хотели с Викторией познакомиться. А заодно выдали имя жалобщицы.

«Какую она цель преследует? Чтобы меня лишили родительских прав? Чтобы забрали ребенка? — возмущается Боня в «Сторис». — Понятно, что этого никогда не произойдет. Если такое повторится, я вытащу вас из-под земли, обнародую ваши места работы, жительства, чтобы все родные, друзья знали, какими гадкими делами вы занимаетесь!»

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Шоу-бизнес , Виктория Боня
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