«Сказали, что бью свою дочь»: к Виктории Боне пришли из органов опеки

Виктория Боня пожаловалась в своем «Инстаграме» на нападки хейтеров. Какие-то люди написали жалобу в органы опеки: мол, восьмилетняя дочь Виктории Анджелина живет в неподобающих условиях.
«Где-то две недели назад ко мне пришли шесть человек из органов опеки. Сказали, что на меня пожаловались: мол, я бью свою дочь, она не ходит в школу, она вся в синяках и так далее!» — поведала модель.
Когда социальные работники заявились в московскую квартиру Бони, ее дома не было. С удивлением узнав о том, что девочка — гражданка Монако и живет в этой стране, сотрудники опеки посетовали: мол, специально пришли вшестером, очень хотели с Викторией познакомиться. А заодно выдали имя жалобщицы.
«Какую она цель преследует? Чтобы меня лишили родительских прав? Чтобы забрали ребенка? — возмущается Боня в «Сторис». — Понятно, что этого никогда не произойдет. Если такое повторится, я вытащу вас из-под земли, обнародую ваши места работы, жительства, чтобы все родные, друзья знали, какими гадкими делами вы занимаетесь!»