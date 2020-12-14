Бузова рассказала о заветных новогодних желаниях 

Ольга Бузова рассказала журналистам, что хотела бы получить на Новый год в качестве подарков, сообщает Starhit . Запросы певицы сложно назвать скромными.

Громкое заявление Бузовой прозвучало после концерта «Музыка Первого», на котором артистка исполнила главную роль в театрализованном представлении. Журналист отметили, что съемка продолжалась более 6 часов, после чего ведущая «Дома-2» нашла в себе силы пообщаться с представителями СМИ.

Бузова подчеркнула, что у нее часто интересуются, какой подарок она хотела бы получить на Новый год. Оказалось, что певица не отказалась бы от нового автомобиля и нового наряда.

«Я хочу «Майбах» и шубу из рыси, ну ладно, можно из соболя», — заявила Бузова.

При этом она сразу же оговорилась, что на самом деле все материальные блага привыкла покупать себе сама, а по-настоящему яркие эмоции в последнее время она испытывает, когда дарит подарки, а не получает их.

«Для меня главное, чтобы это было от души», — пояснила звезда.

Однако одно заветное желание Бузова все-же загадала. Она мечтает о том, чтобы не растерять хорошую физическую форму, которую набрала за время участия в «Ледниковом периоде». Артистка отметила, что ради этого готова отказаться от изысков на новогоднем столе.