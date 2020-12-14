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Москва

Барецкий раскрыл секрет «беременности» жены Шнурова 

Вероника Полынина 39 минут назад
Барецкий раскрыл секрет «беременности» жены Шнурова
Фото: Instagram
Бывший участник группы «Ленинград» Стас Барецкий раскрыл секрет «беременности» жены Сергея Шнурова Ольги Абрамовой.
По словам Барецкого, около года назад Шнуров и Абрамова искали суррогатную маму. Теперь, когда лидер «Ленинграда» объявил о скором прибавлении в семье, Барецкий уверен: ребенка вынашивает суррогатная мать.
В комментарии «Комсомольской правде» Барецкий заявил, что недавно виделся со Шнуровым и его супругой, однако никакого живота не заметил.

«У Ольги свои интересы в этом смысле. Знаете, сейчас для девушек фигура ведь очень важна. Нас, толстых, притесняют со всех сторон!» — заявил шоумен.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Сергей Шнуров опубликовал в Instagram трогательное стихотворение, в котором сообщил, что им с женой «пошел на пользу карантин», и в скором времени в семье появится малыш — «маленькие ножки, глазки, попка, ну и носик кнопкой».
От дополнительных комментариев экс-лидер «Ленинграда» отказался. Шнуров отключил телефон и игнорирует комментарии в Instagram.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Ольга Абрамова , Стас Барецкий , Сергей Шнуров , Комсомольская правда
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