Барецкий раскрыл секрет «беременности» жены Шнурова 

По словам Барецкого, около года назад Шнуров и Абрамова искали суррогатную маму. Теперь, когда лидер «Ленинграда» объявил о скором прибавлении в семье, Барецкий уверен: ребенка вынашивает суррогатная мать.

В комментарии «Комсомольской правде» Барецкий заявил, что недавно виделся со Шнуровым и его супругой, однако никакого живота не заметил.

«У Ольги свои интересы в этом смысле. Знаете, сейчас для девушек фигура ведь очень важна. Нас, толстых, притесняют со всех сторон!» — заявил шоумен.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Сергей Шнуров опубликовал в Instagram трогательное стихотворение, в котором сообщил, что им с женой «пошел на пользу карантин», и в скором времени в семье появится малыш — «маленькие ножки, глазки, попка, ну и носик кнопкой».

От дополнительных комментариев экс-лидер «Ленинграда» отказался. Шнуров отключил телефон и игнорирует комментарии в Instagram.