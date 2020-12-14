Якубович посмеялся над желанием Шаляпина вести «Поле чудес»

Телеведущий Леонид Якубович посмеялся над желанием певца Прохора Шаляпина вести «Поле чудес» и посоветовал ему для начала попробовать хотя бы один раз. Об этом пишет News.ru.

Как сообщал «Рамблер», осенью 2020-го Якубович заявил, что может покинуть «Поле чудес», так как «незаменимых нет». По его мнению, на судьбе телеигры это не скажется, а будущее передачи зависит от зрительского интереса.

Позже Шаляпин заявил, что мечтает стать ведущим «Поля чудес». Он выразил уверенность, что у него все получится, так как передачу смотрят пенсионеры.

«Можно и рядом с Якубовичем вести. Там пенсионеры. Это очень благодарные зрители. Я их очень люблю, я пою народные песни», — заявлял Шаляпин.

Якубович посмеялся над мечтой певца в разговоре с News.ru.