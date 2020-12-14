Лобода объяснила скандал с ванной на «Золотом граммофоне» 

Певица Светлана Лобода назвала ложью новости о причинах ее отказа от выступления на «Золотом граммофоне». На своей странице в Instagram певица заявила , что с ней пытались свести личные счеты.

Как писал «Рамблер», ранее «Комсомольская правда» сообщила со ссылкой на организаторов премии, что для Лободы и певицы Мари Краймбрери подготовили гримерки с ваннами. Лободе якобы не понравилось, что ванна есть не только у нее.

По другой версии, которую привела «КП», речь шла о декоративной ванне, которая присутствовала и в концертном номере Лободы, и в выступлении Краймбрери: Лободу не устроили похожие номера.

На странице «Русского радио» в Facebook появился пост о «непрофессиональном поведении» певицы.

«Певице LOBODA отказали в участии в юбилейной Церемонии «Золотой Граммофон». Сегодня певица должна была получить свой пятый «Золотой Граммофон» за песню «Мой», а её концертный номер — завершить юбилейное шоу «Русского Радио». Причиной конфликта стало непрофессиональное поведение певицы», — заявили на «Русском радио» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Лобода опубликовала в Instagram видео с репетиции номера. На записи видно, как певица с партнером исполняет в ванне танец с акробатическими элементами.

Она рассказала, что этот номер ее команда готовила две недели.