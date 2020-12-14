Максим Фадеев потребовал вернуть смертную казнь 

Российский композитор и музыкальный продюсер Максим Фадеев заявил в Instagram о необходимости возвращения смертной казни в стране. Этот вопрос был поднят во время обсуждения на его странице темы домашнего насилия в России

В Instagram Максим Фадеев опубликовал пост со словами: «Домашнее насилие. Почему вы прощаете?». К обсуждению проблемы подключились сотни подписчиков музыканта. Одна из них рассказала о вопиющем случае в Краснодарском крае , где молодой человек на почве ревности убил свою девушку и жестоко расправился с ее младшим братом. При этом он все записал на видео и выложил в сеть.

«Нужно вводить смертную казнь! А то мы за свои деньги кормим этих выродков с ПМЖ. Надо пожизненное — на расстрел! И только тогда у этих обезьян возникнет страх перед собственной проблемой. И, возможно, преступления тяжкие на эту тему уменьшатся», — ответил на комментарий Максим Фадеев.

Некоторые подписчики поддержали в этом вопросе музыканта, другие высказали иную точку зрения.

«Смертная казнь не нужна. Вот каторжный вариант пожизненной отработки — полезно для всех!», — оставил комментарий igor_jurist.

«Смертная казнь, по моему мнению, недопустима. Мы — не Господь Бог, мы не создали жизнь, чтобы ее забирать», — написала elena_part.

Подписчик andreev_vall отметил, что тема смертной казни очень спорная и вводить ее не стоит, учитывая, что в России 99% обвинительных приговоров.