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Максим Фадеев потребовал вернуть смертную казнь 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Максим Фадеев потребовал вернуть смертную казнь
Фото: РИА Новости
Российский композитор и музыкальный продюсер Максим Фадеев заявил в Instagram о необходимости возвращения смертной казни в стране. Этот вопрос был поднят во время обсуждения на его странице темы домашнего насилия в России.
В Instagram Максим Фадеев опубликовал пост со словами: «Домашнее насилие. Почему вы прощаете?». К обсуждению проблемы подключились сотни подписчиков музыканта. Одна из них рассказала о вопиющем случае в Краснодарском крае, где молодой человек на почве ревности убил свою девушку и жестоко расправился с ее младшим братом. При этом он все записал на видео и выложил в сеть.

«Нужно вводить смертную казнь! А то мы за свои деньги кормим этих выродков с ПМЖ. Надо пожизненное — на расстрел! И только тогда у этих обезьян возникнет страх перед собственной проблемой. И, возможно, преступления тяжкие на эту тему уменьшатся», — ответил на комментарий Максим Фадеев.

Некоторые подписчики поддержали в этом вопросе музыканта, другие высказали иную точку зрения.
«Смертная казнь не нужна. Вот каторжный вариант пожизненной отработки — полезно для всех!», — оставил комментарий igor_jurist.
«Смертная казнь, по моему мнению, недопустима. Мы — не Господь Бог, мы не создали жизнь, чтобы ее забирать», — написала elena_part.
Подписчик andreev_vall отметил, что тема смертной казни очень спорная и вводить ее не стоит, учитывая, что в России 99% обвинительных приговоров.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Общество , Максим Фадеев , Краснодарский Край
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