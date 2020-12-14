Бузова на Новый год хочет «Майбах» и шубу из рыси 

Популярная телеведущая и певица Ольга Бузова поделилась своими новогодними желаниями.

«У меня спрашивают сейчас и девчонки-гримеры, и любимый, и директор: «Что ты хочешь?». Я хочу «Майбах» и шубу из рыси, ну ладно, можно из соболя», — цитирует «Стархит» новогоднее желание Бузовой.

Ольга также сообщила: «То, что мне действительно нужно, я привыкла приобретать сама. Я сейчас больше люблю дарить подарки. Для меня главное, чтобы это было от души».

Свои новогодние желания телезвезды, включая Бузову, рассказывали в рамках концерт-телесъемки «Музыка Первого», который прошел 10 декабря.