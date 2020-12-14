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Бузова на Новый год хочет «Майбах» и шубу из рыси 

Свободная пресса и ещё 3 2 часа назад
Бузова на Новый год хочет «Майбах» и шубу из рыси
Фото: ТАСС
Популярная телеведущая и певица Ольга Бузова поделилась своими новогодними желаниями.

«У меня спрашивают сейчас и девчонки-гримеры, и любимый, и директор: «Что ты хочешь?». Я хочу «Майбах» и шубу из рыси, ну ладно, можно из соболя», — цитирует «Стархит» новогоднее желание Бузовой.

Ольга также сообщила: «То, что мне действительно нужно, я привыкла приобретать сама. Я сейчас больше люблю дарить подарки. Для меня главное, чтобы это было от души».
Свои новогодние желания телезвезды, включая Бузову, рассказывали в рамках концерт-телесъемки «Музыка Первого», который прошел 10 декабря.
Ранее сообщалось, что Бузова заняла второе место в рейтинге самых нежелательных артистов на «голубых огоньках». Возглавил рейтинг певец Валерий Меладзе. Также в сомнительный список попали рэпер Моргенштерн, и певцы Николай Басков и Филипп Киркоров.
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Валерий Меладзе , Николай Басков , Ольга Бузова , StarHit , Москва , Санкт-Петербург
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