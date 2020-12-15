Кондитер Агзамов назван Урганта «выскочкой»

«Я всегда любил телевидение, я на кастинги ходил. С детства люблю камеры. В свое время ходил на [кастинг] ведущего MTV. А взяли Урганта, мне так обидно было», — отметил он.

По словам Агзамова, тогда казалось, что он выступил так, что «стопроцентно его взяли».

«А в итоге ни звонка, ни привета», — вспомнил он.

«Он лишил меня работы. Я ходил на кастинг, было обидно — как эту выскочку взяли, а меня нет?» — шутливо заметил Агзамов про будущего ведущего «Вечернего Урганта».

39-летний Ренат Агзамов — российский телеведущий и кондитер. Популярность пришла к нему благодаря созданию необычных десертов. Некоторые из его кулинарных работ стали популярны и у знаменитостей. Повар регулярно участвует в телевизионных проектах, как эксперт и ведущий. Широкая известность пришла к нему после участия в шоу «Кондитер» на телеканале «Пятница!».