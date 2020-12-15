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Популярный телеведущий рассказал о конкуренции с Ургантом 

Lenta.ru и ещё 1 59 минут назад
Кондитер Агзамов назван Урганта «выскочкой»
Фото: Кадр: PEOPLETALK TV / YouTube
Популярный телеведущий, кондитер Ренат Агзамов рассказал о конкуренции с ведущим Первого канала Иваном Ургантом. В интервью PEOPLETALK TV он вспомнил, как проходил кастинг вместе с Ургантом, но в итоге тот его обошел.

«Я всегда любил телевидение, я на кастинги ходил. С детства люблю камеры. В свое время ходил на [кастинг] ведущего MTV. А взяли Урганта, мне так обидно было», — отметил он.

По словам Агзамова, тогда казалось, что он выступил так, что «стопроцентно его взяли».

«А в итоге ни звонка, ни привета», — вспомнил он.

«Он лишил меня работы. Я ходил на кастинг, было обидно — как эту выскочку взяли, а меня нет?» — шутливо заметил Агзамов про будущего ведущего «Вечернего Урганта».

39-летний Ренат Агзамов — российский телеведущий и кондитер. Популярность пришла к нему благодаря созданию необычных десертов. Некоторые из его кулинарных работ стали популярны и у знаменитостей. Повар регулярно участвует в телевизионных проектах, как эксперт и ведущий. Широкая известность пришла к нему после участия в шоу «Кондитер» на телеканале «Пятница!».
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Шоу-бизнес , Иван Ургант , Ренат Агзамов
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