Журналистка и телеведущая Ксения Собчак записала рэп, в котором призналась в любви бывшему руководителю «Роснано» Анатолию Чубайсу и предложила себя в качестве спутницы жизни. В своей композиции она заявила, что готова ради политика сменить фамилию на Собчубайс.
В СМИ предположили, что Собчак таким образом решила шуточно поздравить Чубайса с новым назначением. Недавно бывший председатель правления «Роснано» получили должность специального представителя Президента по связям с международными организациями.