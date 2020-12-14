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Москва

Исполнившая любовный рэп Чубайсу Собчак попала на видео 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак записала рэп, в котором призналась в любви бывшему руководителю «Роснано» Анатолию Чубайсу и предложила себя в качестве спутницы жизни. В своей композиции она заявила, что готова ради политика сменить фамилию на Собчубайс.
В СМИ предположили, что Собчак таким образом решила шуточно поздравить Чубайса с новым назначением. Недавно бывший председатель правления «Роснано» получили должность специального представителя Президента по связям с международными организациями.
Шоу-бизнес , Видео , Анатолий Чубайс , Ксения Собчак , Роснано
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