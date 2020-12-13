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Чубайс ответил Собчак на признание в любви цитатой из «Войны и мира» 

Ирина Лебедева 27 минут назад
Чубайс ответил Собчак цитатой из «Войны и мира»
Фото: Instagram
Ксения Собчак опубликовала в сети шуточную песню «Чубайс бэби» в стиле рэп, где призналась в любви к спецпредставителю президента по связям с международными организациями.
«Толечка, мне только один ты нужен, что тут скрывать,

Зачем Авдотья, ведь я тоже могу фильмы снимать», — задорно пела Ксения

Анатолий Чубайс разместил этот ролик у себя на страничке в Фейсбуке и ответил эпатажной барышне словами Пьера Безухова:

«Ежели бы я был не я, а красивейший, умнейший и лучший человек в мире и был бы свободен…»

Подписчики веселятся: они убеждены, что таким образом известные персоны пиарятся друг на дружке.

«Пиар удался. Зачет!», «Осталось Константину Богомолову съездить на показательный мордобой, и успех этого ролика превзойдет славу пандемии!…Эти питерские понимают толк в пиаре…)», «За что же, не боясь греха, Кукушка хвалит Петуха? За то, что хвалит он Кукушку», «Тема "чубайс" вообще беспроигрышный вариант в СМИ. Хотите лайков и разбогатеть? Пишите о "чубайсе" и будет вам "щастя" — более раскрученного бренда в России не существует».

Как ранее писал «Рамблер», «Есть только один человек, которого в России хейтят больше, чем меня, — это Анатолий Чубайс! Поэтому нам, Анатолий Борисович, нужно держаться вместе», — таким комментарием Собчак сопроводила премьеру клипа.
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Шоу-бизнес , Константин Богомолов , Анатолий Чубайс , Ксения Собчак
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