Чубайс ответил Собчак цитатой из «Войны и мира»

Ксения Собчак опубликовала в сети шуточную песню «Чубайс бэби» в стиле рэп, где призналась в любви к спецпредставителю президента по связям с международными организациями.

«Толечка, мне только один ты нужен, что тут скрывать,

Зачем Авдотья, ведь я тоже могу фильмы снимать», — задорно пела Ксения

Анатолий Чубайс разместил этот ролик у себя на страничке в Фейсбуке и ответил эпатажной барышне словами Пьера Безухова:

«Ежели бы я был не я, а красивейший, умнейший и лучший человек в мире и был бы свободен…»

Подписчики веселятся: они убеждены, что таким образом известные персоны пиарятся друг на дружке.

«Пиар удался. Зачет!», «Осталось Константину Богомолову съездить на показательный мордобой, и успех этого ролика превзойдет славу пандемии!…Эти питерские понимают толк в пиаре…)», «За что же, не боясь греха, Кукушка хвалит Петуха? За то, что хвалит он Кукушку», «Тема "чубайс" вообще беспроигрышный вариант в СМИ. Хотите лайков и разбогатеть? Пишите о "чубайсе" и будет вам "щастя" — более раскрученного бренда в России не существует».