Садальский напомнил, как Иванова напророчила беду

«Вот и сбывается все, что пророчится. Уходит поезд в небеса…
…на съемках у Рязанова в «Небесах обетованных» у нас случился казус.
Гафт играл предводителя нищих, а Мила — какую-то безумную старуху, окруженную кошками.
Одного из котов — рыжего Иннокентия, ей привезли из Уголка Дурова. Это был идеальный партнер: старый, облезлый, тихий — где положишь, там и лежит.
Его кинули Миле на грудь, он там пригрелся и заснул. И, когда вдруг над его ухом щелкнула кинохлопушка, он со страху обделался прямо Милочке на плечо.
Валя морщится — «Фу, фу, какая гадость!»
И Милочка вдруг сказал: «Валь, ну что ты, мы же сами станем старыми, неизвестно, какими мы будем…»
Страшно, но ее слова оказались пророческими — и Мила, и Валя под занавес жизни оказались немощными и в инвалидных креслах…»