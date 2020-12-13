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Садальский напомнил, как Иванова напророчила беду себе и Гафту 

Ирина Лебедева 1 час назад
Садальский напомнил, как Иванова напророчила беду
Фото: РИА Новости
Актерская братия — люди суеверные.
Станислав Садальский в инстаграме напомнил давнюю историю о том, как, по его словам, актриса Людмила Иванова напророчила себе и Валентину Гафту беспомощную старость.

«Вот и сбывается все, что пророчится. Уходит поезд в небеса…

…на съемках у Рязанова в «Небесах обетованных» у нас случился казус.

Гафт играл предводителя нищих, а Мила — какую-то безумную старуху, окруженную кошками.

Одного из котов — рыжего Иннокентия, ей привезли из Уголка Дурова. Это был идеальный партнер: старый, облезлый, тихий — где положишь, там и лежит.

Его кинули Миле на грудь, он там пригрелся и заснул. И, когда вдруг над его ухом щелкнула кинохлопушка, он со страху обделался прямо Милочке на плечо.

Валя морщится — «Фу, фу, какая гадость!»

И Милочка вдруг сказал: «Валь, ну что ты, мы же сами станем старыми, неизвестно, какими мы будем…»

Страшно, но ее слова оказались пророческими — и Мила, и Валя под занавес жизни оказались немощными и в инвалидных креслах…»

Как ранее сообщал «Рамблер», Станислав Садальский, актер театра и кино, был крайне огорчен печальной новостью о смерти Валентина Гафта.
Садальский написал о том, что помимо актерского таланта, Гафт обладал сильным характером и твердой патриотической позицией.
Он всегда был на стороне «маленького человека» и не боялся высказывать свое мнение собеседнику любого уровня.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Валентин Гафт , Станислав Садальский , Людмила Иванова
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