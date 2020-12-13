Шнуров признался, что они с женой ждут ребенка 

Сергей Шнуров опубликовал в инстаграме одно из немногих стихотворений без обсценной лексики.
Он сообщил фолловерам, что они с супругой Ольгой Абрамовой ждут прибавления семейства.
Музыкант возносит осанну карантинному периоду, который позволил им с супругой проводить больше времени друг с другом и, похоже, счастлив.
"Представляю маленькие ножки,
Глазки, попку, ну и носик кнопкой.
Будет трое нас, да, ещё кошки,
И в улыбке расплываюсь робкой".
Как ранее писал «Рамблер», лидер группы «Ленинград», генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров получил аккредитацию ежегодную большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина.
Об этом он сообщил в Instagram-аккаунте.