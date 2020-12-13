Шнуров признался, что они с женой ждут ребенка 

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Сергей Шнуров опубликовал в инстаграме одно из немногих стихотворений без обсценной лексики.

Он сообщил фолловерам, что они с супругой Ольгой Абрамовой ждут прибавления семейства.

Музыкант возносит осанну карантинному периоду, который позволил им с супругой проводить больше времени друг с другом и, похоже, счастлив.

"Представляю маленькие ножки,

Глазки, попку, ну и носик кнопкой.

Будет трое нас, да, ещё кошки,

И в улыбке расплываюсь робкой".