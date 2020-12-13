Успенская похвасталась автомобилем за 50 миллионов

«Если веселиться, то до утра. А если не до утра, то зачем вообще начинать. Мы во время карантина имели возможность попеть караоке у меня дома с друзьями. До утра сидели и веселились. Раньше у нас, конечно, не было столько времени. Как хорошо ложиться спать в пять утра и думать, что завтра нет самолета или поезда на концерты».