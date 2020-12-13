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Москва

Успенская похвасталась шикарным автомобилем за 50 миллионов 

Ирина Лебедева 1 час назад
Успенская похвасталась автомобилем за 50 миллионов
Фото: Instagram
Любовь Успенская в эфире телешоу «Ты не поверишь!» похвасталась своим новым приобретением. Она заказала себе супер-автомобиль Rolls-Royce класса «Люкс» за 50 миллионов рублей.
Вообще певица любит качественные и дорогие авто.

«Я пользуюсь моими машинами. И сейчас я заказала автомобиль «Фантом». Ну надо как-то расти», — приводит ее слова teleprogramma.pro.

Вообще королева русского шансона любит жить с размахом. Как ни странно, осуществить некоторые свои невозможные ранее планы помогли коронавирусные ограничения.

«Если веселиться, то до утра. А если не до утра, то зачем вообще начинать. Мы во время карантина имели возможность попеть караоке у меня дома с друзьями. До утра сидели и веселились. Раньше у нас, конечно, не было столько времени. Как хорошо ложиться спать в пять утра и думать, что завтра нет самолета или поезда на концерты».

Как ранее сообщал «Рамблер», 66-летняя Любовь Успенская порадовала поклонников кадрами из жизни.
Певица показала подписчикам, в каких условиях она проживает. Роскошный особняк звезды вызвал зависть у фолловеров.
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Шоу-бизнес , Любовь Успенская
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