Успенская похвасталась автомобилем за 50 миллионов

Любовь Успенская в эфире телешоу «Ты не поверишь!» похвасталась своим новым приобретением. Она заказала себе супер-автомобиль Rolls-Royce класса «Люкс» за 50 миллионов рублей.
Вообще певица любит качественные и дорогие авто.
«Я пользуюсь моими машинами. И сейчас я заказала автомобиль «Фантом». Ну надо как-то расти», — приводит ее слова teleprogramma.pro.
Вообще королева русского шансона любит жить с размахом. Как ни странно, осуществить некоторые свои невозможные ранее планы помогли коронавирусные ограничения.
«Если веселиться, то до утра. А если не до утра, то зачем вообще начинать. Мы во время карантина имели возможность попеть караоке у меня дома с друзьями. До утра сидели и веселились. Раньше у нас, конечно, не было столько времени. Как хорошо ложиться спать в пять утра и думать, что завтра нет самолета или поезда на концерты».
Как ранее сообщал «Рамблер», 66-летняя Любовь Успенская порадовала поклонников кадрами из жизни.
Певица показала подписчикам, в каких условиях она проживает. Роскошный особняк звезды вызвал зависть у фолловеров.