Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Фадеев предложил вернуть смертную казнь 

Ирина Лебедева 1 час назад
Фадеев предложил вернуть в России смертную казнь
Фото: РИА Новости
Максим Фадеев в инстаграме выложил видеоролик о проблемах домашнего насилия.
Он обратился в девушкам с просьбой не терпеть домашнее насилие. Уходите после первого удара — советует Фадеев.
А для негодяев, совершивших тяжкие преступления, продюсер предложил вновь ввести смертную казнь.

«Нужно вводить смертную казнь! А то мы, за свои деньги, кормим этих выродков… Надо (заменить) пожизненное на расстрел! И только тогда у этих обезьян возникнет страх перед собственно проблемой! И возможно, преступления тяжкие на эту тему уменьшатся!» — так эмоционально отреагировал Фадеев, узнав о кровавом убийстве девушки и ее маленького брата в Армавире.

Как ранее писал «Рамблер», стримеры и их зрители — животные, а «Дом 2» — жлобятник, который нужно закрыть на титановые двери.
Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил продюсер Максим Фадеев.
Видео дня. Умер артист Валентин Гафт
Комментарии 58
Шоу-бизнес , Максим Фадеев
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Девушка в пуховике искупалась в Черном море и попала на видео
00:24
Девушка в пуховике искупалась в Черном море и попала на видео
Общество
Появилось видео запуска ракет «Булава» с подлодки «Владимир Мономах»
00:46
Появилось видео запуска ракет «Булава» с подлодки «Владимир Мономах»
Оружие
Вмерзшие в лед автомобили в Балашихе попали на видео
04:03
Вмерзшие в лед автомобили в Балашихе попали на видео
Катастрофы
Появилось видео с места гибели пятилетней девочки и ее отца в Москве
00:45
Появилось видео с места гибели пятилетней девочки и ее отца в Москве
Происшествия
Магомед Исмаилов устроил потасовку на парковке и попал на видео
00:22
Магомед Исмаилов устроил потасовку на парковке и попал на видео
Общество
Автомобиль въехал в толпу активистов Black Lives Matter и попал на видео
00:42
Автомобиль въехал в толпу активистов Black Lives Matter и попал на видео
Происшествия США
Аршавин появился на публике с новой возлюбленной и попал на видео
00:22
Аршавин появился на публике с новой возлюбленной и попал на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео с места крупного ДТП во Владивостоке
00:54
Опубликовано видео с места крупного ДТП во Владивостоке
Происшествия
Подростки умылись водой из унитаза и попали на видео
00:19
Подростки умылись водой из унитаза и попали на видео
Происшествия
Крупный жираф погнался за туристами и попал на видео
01:37
Крупный жираф погнался за туристами и попал на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение