Фадеев предложил вернуть в России смертную казнь

«Нужно вводить смертную казнь! А то мы, за свои деньги, кормим этих выродков… Надо (заменить) пожизненное на расстрел! И только тогда у этих обезьян возникнет страх перед собственно проблемой! И возможно, преступления тяжкие на эту тему уменьшатся!» — так эмоционально отреагировал Фадеев, узнав о кровавом убийстве девушки и ее маленького брата в Армавире.