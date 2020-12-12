Фадеев предложил вернуть в России смертную казнь

Максим Фадеев в инстаграме выложил видеоролик о проблемах домашнего насилия.
Он обратился в девушкам с просьбой не терпеть домашнее насилие. Уходите после первого удара — советует Фадеев.
А для негодяев, совершивших тяжкие преступления, продюсер предложил вновь ввести смертную казнь.
«Нужно вводить смертную казнь! А то мы, за свои деньги, кормим этих выродков… Надо (заменить) пожизненное на расстрел! И только тогда у этих обезьян возникнет страх перед собственно проблемой! И возможно, преступления тяжкие на эту тему уменьшатся!» — так эмоционально отреагировал Фадеев, узнав о кровавом убийстве девушки и ее маленького брата в Армавире.
Как ранее писал «Рамблер», стримеры и их зрители — животные, а «Дом 2» — жлобятник, который нужно закрыть на титановые двери.
Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил продюсер Максим Фадеев.