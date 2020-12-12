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Москва

Барецкий устроил скандал на презентации клипа Калашниковой 

Ирина Лебедева 43 минуты назад
Барецкий устроил скандал на вечеринке Калашниковой
Фото: РИА Новости
Анна Калашникова устроила вечеринку по поводу презентации своего нового клипа.
Сюжет ролика таков: Граф Дракулы (его изображает Джигурда) хочет выдать замуж свою дочь (Калашникову).
Для этого он организует бал, на который приглашены вампиры, черти и прочая нечисть.
Но у дочери свое мнение — и она выбирает в женихи человека-паука, в роли которого снялся ее бойфренд Иван.
Об этом рассказывает «Комсомольская правда».
Гости вечеринки весело проводили время, пока к ним не заявился подвыпивший Стас Барецкий.
Актер размахивал «предметом, похожим на пистолет», облил народ пивом и обещал пристрелить любимого мужчину Анны.
В итоге Джигурде все же удалось утихомирить буяна и они даже что-то спели дуэтом.
Как ранее писал «Рамблер», Анна Калашникова прилетела в Крым, чтобы дать там концерт.
Как оказалось, в одной гостинице с певицей разместился еще один представитель шоу-бизнеса — Стас Барецкий.
Вечером, когда шоумен был «под градусом», он отправился в гости к Калашниковой. При этом мужчина прихватил с собой травматический пистолет и помощника.
Анне пришлось вызвать полицию.
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Шоу-бизнес , Анна Калашникова , Стас Барецкий , Комсомольская правда
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