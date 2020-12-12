Барецкий устроил скандал на вечеринке Калашниковой

Анна Калашникова устроила вечеринку по поводу презентации своего нового клипа.

Сюжет ролика таков: Граф Дракулы (его изображает Джигурда) хочет выдать замуж свою дочь (Калашникову).

Для этого он организует бал, на который приглашены вампиры, черти и прочая нечисть.

Но у дочери свое мнение — и она выбирает в женихи человека-паука, в роли которого снялся ее бойфренд Иван.

Гости вечеринки весело проводили время, пока к ним не заявился подвыпивший Стас Барецкий

Актер размахивал «предметом, похожим на пистолет», облил народ пивом и обещал пристрелить любимого мужчину Анны.

В итоге Джигурде все же удалось утихомирить буяна и они даже что-то спели дуэтом.

Как ранее писал «Рамблер», Анна Калашникова прилетела в Крым, чтобы дать там концерт.

Как оказалось, в одной гостинице с певицей разместился еще один представитель шоу-бизнеса — Стас Барецкий.

Вечером, когда шоумен был «под градусом», он отправился в гости к Калашниковой. При этом мужчина прихватил с собой травматический пистолет и помощника.

Анне пришлось вызвать полицию.