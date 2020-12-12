Пригожина возмутил рост цен на лекарства и продукты 

Продюсер Иосиф Пригожин предложил ввести госрегулирование цен на продукты и лекарства в России , поскольку их стоимость порой зашкаливает. Его цитирует издание «Взгляд».

«Я за диктатуру закона и жесткое регулирование цен на любые товары, которые не являются импортными, привезенными из-за рубежа. Я понимаю, когда цены растут в связи с курсом валюты, но когда это внутренний продукт — так неправильно», — сказал Пригожин.

По словам продюсера, за время пандемии его семья стала тратить на продукты в два раза больше денег. При этом стоимость продуктов выросла на 40-50%.

Кроме того, Пригожин недоволен ростом цен на лекарства. Недавно он покупал препарат от тромбозов. Его настоящая цена — 2,7-3,5 тысячи, но приобрести получилось только за 11 тысяч рублей.

Продюсер вознегодовал от такой бешеной наценки:

«Я понимаю, что есть понятие бизнеса. Ну заработаете вы 30% маржу, но не 400% же!»

Пригожин привел в пример Турцию, где, по его словам, за накрутку цен на лекарства в несколько раз могут расстрелять или пожизненно посадить в тюрьму.

Он предложил прописать в законах, что максимальная цена на препараты не может быть выше двойной стоимости.