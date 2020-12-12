Джигурда рассказал, как занимался сексом по телефону 

Никита Джигурда не стесняется публично озвучивать интимные подробности своей личной жизни.
На этот раз он пожаловался журналистам Дни.ру на то, что пандемия лишила его плотских утех.
Эпатажный актер из-за коронавирусных карантинов не может воссоединиться со своей супругой, правда, бывшей, — олимпийской чемпионкой в танцах на льду Мариной Анисиной, которая с детьми живет во Франции.
Так что ему приходится пользоваться в — в прямом смысле — подручными средствами.
"Я уже десять месяцев без секса. Поэтому уже три раза я "дзюбил" левой рукой", — признался актер.
При этом Джигурда вел страстные беседы с Анисиной по телефону. Процесс самоудовлетворения 59-летний шоумен обозначил возвышенно:
«Сублимирую энергию через любовные практики».
Как ранее писал «Рамблер», четыре года назад Марина Анисина подала на развод с Никитой Джигурдой.
Процесс развода был шумным, оба бывших супруга активно ходили по ток-шоу, где вываливали ворох различных семейных тайн.
Прошло время, и эпатажный актер заявляет, что все это было тщательно спланированным спектаклем, сценарий которого придумал он сам.