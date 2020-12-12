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Москва

Джигурда рассказал, как занимался сексом по телефону 

Ирина Лебедева 2 часа назад
Джигурда рассказал, как занимался сексом по телефону
Фото: Instagram
Никита Джигурда не стесняется публично озвучивать интимные подробности своей личной жизни.
На этот раз он пожаловался журналистам Дни.ру на то, что пандемия лишила его плотских утех.
Эпатажный актер из-за коронавирусных карантинов не может воссоединиться со своей супругой, правда, бывшей, — олимпийской чемпионкой в танцах на льду Мариной Анисиной, которая с детьми живет во Франции.
Так что ему приходится пользоваться в — в прямом смысле — подручными средствами.

"Я уже десять месяцев без секса. Поэтому уже три раза я "дзюбил" левой рукой", — признался актер.

При этом Джигурда вел страстные беседы с Анисиной по телефону. Процесс самоудовлетворения 59-летний шоумен обозначил возвышенно:

«Сублимирую энергию через любовные практики».

Как ранее писал «Рамблер», четыре года назад Марина Анисина подала на развод с Никитой Джигурдой.
Процесс развода был шумным, оба бывших супруга активно ходили по ток-шоу, где вываливали ворох различных семейных тайн.
Прошло время, и эпатажный актер заявляет, что все это было тщательно спланированным спектаклем, сценарий которого придумал он сам.
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Комментарии 6
Шоу-бизнес , Никита Джигурда , Марина Анисина
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