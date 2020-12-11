«Просто божественно красивы»: Грачева показала фото со свадьбы 

Маргарита Грачева , которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук, показала в Instagram фотографии со своей тайной свадьбы с новым избранником. Пользователи восхитились красотой невесты и пожелали паре счастья.

«Рамблер» писал, что в 2017 году Маргарита Грачева сообщила своему мужу и отцу ее двоих детей о намерении развестись, тот отвез ее в лес и несколько раз ударил топором по запястьям. Мужчина был осужден на 14 лет и лишен родительских прав. Врачам удалось восстановить Грачевой одну из рук, а вторую заменили на протез. В этом году Грачева рассказала, что вновь вышла замуж, отметив, что о бракосочетании не знали даже родственники.

Вчера Грачева опубликовала в соцсети фото со своей свадьбы.

«Просто без слов…», — написала она.

Фотографии рассказывают, как влюбленные провели день бракосочетания. Для своей свадьбы невеста выбрала брючный костюм с открытыми плечами и глубоком декольте. А жених надел классические пиджак, брюки и рубашку.

В комментариях к записи фанаты отметили, что Маргарита Грачева «сияла» в день свадьбы и пожелали ей семейного счастья.

«Вы очень лучезарная и красивая девочка. Дай Бог вам счастья», — написала ramilyahabibi.

«Вы — нереальные! Будьте счастливы», — пожелала dav.juli.