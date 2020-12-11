Марьянов и Ксенофонтова тайно встречались 

Ксенофонтова была замужем дважды. Во втором браке, с продюсером Ильей Неретиным , она родила сына. После второго развода она на протяжении почти 10 лет встречалась с адвокатом Александром Рыжих . В 2011 году у них родилась дочь. В 2016-м они расстались.

Позавчера Ксенофонтова стала героиней нового эпизода «Честного развода». В ходе него она рассказала, что оба раза боялась вступать в брак, этот шаг давался ей очень сложно, а после разводов она задавалась вопросом, зачем вообще взяла на себя такую ответственность.

« (Брак. — Прим. ред.) это огромная тяжелая работа», — уверена актриса.

По ее словам, мужчины ищут себе либо обслуживающий персонал, либо «птиц с ярким оперением», и не думают о том, готовы ли терпеть последних 24 часа в сутки семь дней в неделю.

Также Ксенофонтова призналась, что у нее был тайный роман с Марьяновым. Она высказала мнение, что отношения не переросли в брак из-за ее чрезмерного эго и страха ответственности.

«У меня всегда было табу — не встречаться с несвободными людьми. У него были отношения. Меня это тяготило, но была страсть, мозг отключился мгновенно», — добавила артистка.