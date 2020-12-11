Марьянов и Ксенофонтова тайно встречались 

Актриса Елена Ксенофонтова тайно встречалась с коллегой Дмитрием Марьяновым. Об этом она сама рассказала в эфире YouTube-шоу актрисы Агаты Муцениеце «Честный развод».
Ксенофонтова была замужем дважды. Во втором браке, с продюсером Ильей Неретиным, она родила сына. После второго развода она на протяжении почти 10 лет встречалась с адвокатом Александром Рыжих. В 2011 году у них родилась дочь. В 2016-м они расстались.
Позавчера Ксенофонтова стала героиней нового эпизода «Честного развода». В ходе него она рассказала, что оба раза боялась вступать в брак, этот шаг давался ей очень сложно, а после разводов она задавалась вопросом, зачем вообще взяла на себя такую ответственность.
« (Брак. — Прим. ред.) это огромная тяжелая работа», — уверена актриса.
По ее словам, мужчины ищут себе либо обслуживающий персонал, либо «птиц с ярким оперением», и не думают о том, готовы ли терпеть последних 24 часа в сутки семь дней в неделю.
Также Ксенофонтова призналась, что у нее был тайный роман с Марьяновым. Она высказала мнение, что отношения не переросли в брак из-за ее чрезмерного эго и страха ответственности.
«У меня всегда было табу — не встречаться с несвободными людьми. У него были отношения. Меня это тяготило, но была страсть, мозг отключился мгновенно», — добавила артистка.
В 2017 году, как сообщал «Рамблер», Марьянов, будучи пациентом реабилитационного центра «Феникс», пожаловался на недомогание сотрудникам заведения, те сообщали об этом его главе Оксане Богдановой, но она не позволила вызвать скорую помощь. Позже медики были вызваны без ее ведома, Марьянов был госпитализирован, но скончался в больнице в возрасте 47 лет по причине сквозного разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены.