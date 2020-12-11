Ефремов собирался развестись перед ДТП 

Кругликова — пятая супруга 57-летнего артиста. Она родила ему троих детей — в 2005, 2007 и 2010 годах. Сегодня собеседник, близкий к семье Ефремова, рассказал ФАН, что на протяжении нескольких месяцев перед аварией тот фактически не жил с женой. Он проживал в арендуемой квартире в Казарменном переулке в Москве вместе с любовницей — актрисой Дарьей Белоусовой . Ефремов намеревался развестись с Кругликовой, купить квартиру и жить там с Белоусовой, но по какой-то причине тянул с этим, возможно, из-за детей.

«У них с Дарьей не интрижка. Там все очень серьезно», — заявил источник издания.

37-летняя Белоусова — состоит в труппе театра «Современник». Ефремов был там приглашенным актером. Они вместе играли в спектакле «Амстердам». Также Белоусова известна исполнением ролей в таких фильмах и сериалах, как «Сладкая жизнь», «Глянец», «Тварь», «Отцы и дети», «Между нами, девочками», «В постели» и «Провинциалка». Она была замужем за младшим братом актрисы Чулпан Хаматовой.