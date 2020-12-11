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Москва

Ефремов собирался развестись перед ДТП 

Артём Кульша 1 час назад
Ефремов собирался развестись перед ДТП
Фото: РИА Новости
Актер Михаил Ефремов собирался развестись со своей женой Софьей Кругликовой перед аварией. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».
Кругликова — пятая супруга 57-летнего артиста. Она родила ему троих детей — в 2005, 2007 и 2010 годах. Сегодня собеседник, близкий к семье Ефремова, рассказал ФАН, что на протяжении нескольких месяцев перед аварией тот фактически не жил с женой. Он проживал в арендуемой квартире в Казарменном переулке в Москве вместе с любовницей — актрисой Дарьей Белоусовой. Ефремов намеревался развестись с Кругликовой, купить квартиру и жить там с Белоусовой, но по какой-то причине тянул с этим, возможно, из-за детей.

«У них с Дарьей не интрижка. Там все очень серьезно», — заявил источник издания.

37-летняя Белоусова — состоит в труппе театра «Современник». Ефремов был там приглашенным актером. Они вместе играли в спектакле «Амстердам». Также Белоусова известна исполнением ролей в таких фильмах и сериалах, как «Сладкая жизнь», «Глянец», «Тварь», «Отцы и дети», «Между нами, девочками», «В постели» и «Провинциалка». Она была замужем за младшим братом актрисы Чулпан Хаматовой.
8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем внедорожника выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» скончался. 8 сентября Пресненский районный суд Москвы признал актера виновным в нарушении правил дорожного движения (ПДД) и приговорил его к лишению свободы на восемь лет в колонии общего режима. 22 октября Московский городской суд по результатам рассмотрения апелляционных жалоб на приговор снизил срок наказания до 7,5 года.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Дарья Белоусова , Мосгорсуд , ФСИН
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