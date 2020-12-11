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Москва

Неадекватный участник «Дома-2» вернулся на шоу 

Мария Иванова 1 час назад
Неадекватный участник «Дома-2» вернулся на шоу
Фото: Instagram
Один из самых скандальных участников «Дома-2» Илья Яббаров вернулся в проект через три дня после ухода. Как рассказала «Экспресс-газета», Яббаров заявил о своей неадекватности.
Решение об уходе Яббаров объяснял травлей, которую другие участники устроили его жене. Однако через несколько дней решил сам попросить прощения.

«Хочу действительно извиниться, попросить прощения. Я был неадекватен, когда говорил такие слова на лобном месте. Я вас люблю», — сказал Яббаров.

Как писал «Рамблер», выгнать Яббарова, который периодически покидает шоу с 2015 года, ранее просили зрители: он оскорбил их, других участников и ведущих, когда не смог стать «Человеком года» на «Доме-2».
Телеведущая Ксения Бородина объяснила его поведение обидой и глупостью. Она подчеркнула, что в любой истории должны быть положительные и отрицательные персонажи, чтобы было интереснее за ней следить. Она отметила активность Яббарова и то, что ему удалось создать семью на проекте.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Илья Яббаров , Ксения Бородина , Экспресс-газета
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