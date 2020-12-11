Неадекватный участник «Дома-2» вернулся на шоу 

Один из самых скандальных участников «Дома-2» Илья Яббаров вернулся в проект через три дня после ухода. Как рассказала «Экспресс-газета», Яббаров заявил о своей неадекватности.

Решение об уходе Яббаров объяснял травлей, которую другие участники устроили его жене. Однако через несколько дней решил сам попросить прощения.

«Хочу действительно извиниться, попросить прощения. Я был неадекватен, когда говорил такие слова на лобном месте. Я вас люблю», — сказал Яббаров.

Как писал «Рамблер», выгнать Яббарова, который периодически покидает шоу с 2015 года, ранее просили зрители: он оскорбил их, других участников и ведущих, когда не смог стать «Человеком года» на «Доме-2».