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Дубовицкая ответила Елене Воробей на критику «Аншлага» 

Газета.Ru 32 минуты назад
Дубовицкая ответила Елене Воробей на критику «Аншлага»
Фото: Газета.ru
Руководитель и ведущая юмористической программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая ответила на критику проекта со стороны юмористки Елены Воробей.
Воробей раскритиковала качество шуточных номеров и монтаж «Аншлага» во время шоу «Алена, блин».

«Аншлаг» существует уже 33 года, и рейтинг у нас очень большой, значит, все с программой в порядке, иначе нас бы давно не было на телевидении», — сказала Дубовицкая в беседе с ФАН.

Кроме того, она не поверила в то, что Воробей действительно могла резко высказаться об «Аншлаге». «Сейчас у нас прошла съемка новогоднего выпуска, и Лена с прекрасным номером выступила, да и все остальные артисты выступили очень хорошо. У нас всегда новые номера в программе. Я не верю, что Лена могла так сказать», — сказала артистка.
Телепередача «Аншлаг» выходит в эфир с октября 1987 года.
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Шоу-бизнес , Регина Дубовицкая , Елена Воробей
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