Дубовицкая ответила Елене Воробей на критику «Аншлага» 

Воробей раскритиковала качество шуточных номеров и монтаж «Аншлага» во время шоу «Алена, блин».

«Аншлаг» существует уже 33 года, и рейтинг у нас очень большой, значит, все с программой в порядке, иначе нас бы давно не было на телевидении», — сказала Дубовицкая в беседе с ФАН.

Кроме того, она не поверила в то, что Воробей действительно могла резко высказаться об «Аншлаге». «Сейчас у нас прошла съемка новогоднего выпуска, и Лена с прекрасным номером выступила, да и все остальные артисты выступили очень хорошо. У нас всегда новые номера в программе. Я не верю, что Лена могла так сказать», — сказала артистка.

Телепередача «Аншлаг» выходит в эфир с октября 1987 года.