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Москва

Искалеченная бывшим мужем Грачева впервые поделилась свадебными фото 

WomanHit.ru 44 минуты назад
Искалеченная бывшим мужем Грачева поделилась фото со свадьбы
Фото: Instagram
Маргарита Грачева, бывший супруг которой в порыве ревности отрубил ей кисти рук, вышла замуж во второй раз еще в прошлом году, однако о радостном событии девушка сообщила только в сентябре. Сейчас Маргарита поделилась со своими подписчиками в Instagram фотографиями со свадебной фотосессии.
На одних кадрах пара позирует в белоснежных халатах, где завтракает на балконе, а на других — запечатлены в свадебных нарядах. Для церемонии Маргарита выбрала белый брючный костюм, а ее избранник — наряд бежевого цвета.

«Просто без слов…» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — подписала снимки Грачева.

Поклонники девушки оценили свадебные фотографии супругов. Они пожелали паре счастья и долгих лет в браке, полном любви и взаимопонимания.

«Рита, вы такая прекрасная. Желаю вам только всего самого наилучшего в жизни», «Маргарита, смотрю ваши фото, и слезы радости катятся за вас!», «Так выглядит счастливая женщина», — написали в комментариях подписчики.

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Комментарии
Шоу-бизнес , Маргарита Грачева
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