Искалеченная бывшим мужем Грачева поделилась фото со свадьбы

Маргарита Грачева , бывший супруг которой в порыве ревности отрубил ей кисти рук, вышла замуж во второй раз еще в прошлом году, однако о радостном событии девушка сообщила только в сентябре. Сейчас Маргарита поделилась со своими подписчиками в Instagram фотографиями со свадебной фотосессии.

На одних кадрах пара позирует в белоснежных халатах, где завтракает на балконе, а на других — запечатлены в свадебных нарядах. Для церемонии Маргарита выбрала белый брючный костюм, а ее избранник — наряд бежевого цвета.

«Просто без слов…» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — подписала снимки Грачева.

Поклонники девушки оценили свадебные фотографии супругов. Они пожелали паре счастья и долгих лет в браке, полном любви и взаимопонимания.