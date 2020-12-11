Собчак назвала «идиотскими» власти Петербурга 

Телеведущая посетила «полупустой» Эрмитаж и выставку в «Манеже», а также побывала на дегустации в ресторане Матильды Шнуровой «Кококо».

«Приезжайте в Питер, поддерживайте рестораторов, которых зачем-то кошмарит идиотская власть! Ходите на выставки!» — призвала подписчиков Собак.

По мнению телеведущей, «в этот ковидный год Питер прекрасен на выходные».

Ксения призвала власти города прекратить гонения на рестораторов, которые, по ее словам, «борются за выживание». Телеведущая считает, что для того, чтобы остановить пандемию, необходимо в первую очередь ограничить число пассажиров в метро и наземном транспорте.

«Но нет, разорять гостранспорт вы не хотите, а вот рестораторов — можно?» — возмутилась она.

Подписчики поддержали Ксению в комментариях, согласившись, что проблема переполненного транспорта в городе существует. Впрочем, фотография Собчак, которой она сопроводила пост, озаботила пользователей куда больше. Телеведущую в очередной раз заподозрили в беременности — комментаторам показалось, что у Ксении стал заметен живот.

Ранее, как сообщал «Рамблер», власти Санкт-Петербурга запретили работу ресторанов, кафе и баров с 31 декабря по 3 января, с 4 по 10 января они могут работать только до семи часов вечера. Музеи, выставочные и концертные залы будут закрыты все новогодние каникулы. Власти города также попросили туристов воздержаться от поездок в Санкт-Петербург.