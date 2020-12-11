Сатановский и Гаспарян сравнили Байдена с «кремлевскими старцами» 

3 ноября, как сообщал «Рамблер», в США состоялись выборы президента. Их победитель до сих пор не назван, однако средства массовой информации отдают победу 78-летнему Байдену. Тот также уже заявил о победе, а Дональд Трамп пытается оспорить результаты голосования в ряде штатов.

Позавчера Сатановский заявил, что Байден выглядит хуже Черненко, возглавившего СССР в 72 года, и над которым тогда не веселился только ленивый. Политолог задался вопросом, доживет ли Байден до своей инаугурации, а если нет, то что будет делать Харрис, которая займет место президента. Он высказал мнение, что Харрис даст гражданство США миллионам нелегалов, в результате чего страна развалится на еще большее количество штатов.

Сегодня журнал Time назвал Байдена и Харрис «Человеком года». Музыкант Брюс Спрингстин представил их во время специального эфира телеканала NBC как избранных президента и вице-президента, а главный редактор Time Эдвард Фельзенталь назвал их тандем чем-то эпохальным.

«Time объявил "Человека года". В 2020 году этот статус двоим: Байдену-Черненко и его вице-президенту Харрис-Соломенцева», — прокомментировал Гаспарян.