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Москва

Концерт «Песни победы» без зрителей попал на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
В сети появился репортаж, рассказывающий о съемке различных гала-концертов в России. Примером послужи концерт "Песни победы". В праздничной программе принимали участие звезды эстрады, кино и театра: народная артистка России Лариса Долина, народный артист России Сергей Гармаш, народный артист России Николай Басков, народный артист России Лев Лещенко, Полина Гагарина, народный артист России Филипп Киркоров, заслуженный артист России Александр Маршал, народная артистка России Валерия, народный артист России Александр Розенбаум, заслуженный артист России Григорий Лепс и многие другие.
"Во всем мире сейчас непростая ситуация из-за коронавируса, наша привычная жизнь изменилась. Необходимо соблюдать ограничения", — пояснил художественный руководитель Государственного Кремлевского дворца.
Шоу-бизнес , Видео , Григорий Лепс , Филипп Киркоров , Лариса Долина , Александр Маршал , Александр Розенбаум , Сергей Гармаш , Лев Лещенко , Николай Басков , Полина Гагарина
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