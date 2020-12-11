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Москва

Актриса Ирина Безрукова хотела покончить с собой, но не смогла 

News.ru 13 минут назад
«Лежу внизу»: Безрукова хотела покончить с собой
Фото: РИА Новости
Актриса Ирина Безрукова призналась, что хотела свести счёты с жизнью после трагической смерти своего сына Андрея Ливанова, но не смогла этого сделать, так как сын точно не одобрил бы такой поступок.
По словам актрисы, после похорон сына для неё настало самое тяжёлое время. Глубокая депрессия длилась несколько месяцев и Безрукову стали посещать страшные мысли о самоубийстве. Она полагала, что ей «больше незачем жить», пишет Starhit.

Я не понимала, зачем мне эта жизнь, зачем я вообще нужна. Не видела смысла жить. И в тот момент мне помогло то, что говорил Андрей. Он говорил, что если дана жизнь, её нельзя прерывать. Это выход для слабаков, — поделилась актриса.

Кризис в состоянии актрисы случился во время её отдыха в элитном санатории под Казанью. По словам Безруковой, однажды она вышла на балкон в своём номере и поняла, что от рокового шага вниз её уже ничего не удерживает.

Я представила, как лежу внизу, какие заголовки потом выходят в прессе и поняла, что Андрюха бы это не одобрил, — рассказала актриса.

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Шоу-бизнес , Андрей Ливанов , Ирина Безрукова , StarHit , Москва
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