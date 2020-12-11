«Лежу внизу»: Безрукова хотела покончить с собой

Актриса Ирина Безрукова призналась, что хотела свести счёты с жизнью после трагической смерти своего сына Андрея Ливанова , но не смогла этого сделать, так как сын точно не одобрил бы такой поступок.

По словам актрисы, после похорон сына для неё настало самое тяжёлое время. Глубокая депрессия длилась несколько месяцев и Безрукову стали посещать страшные мысли о самоубийстве. Она полагала, что ей «больше незачем жить», пишет Starhit.

Я не понимала, зачем мне эта жизнь, зачем я вообще нужна. Не видела смысла жить. И в тот момент мне помогло то, что говорил Андрей. Он говорил, что если дана жизнь, её нельзя прерывать. Это выход для слабаков, — поделилась актриса.

Кризис в состоянии актрисы случился во время её отдыха в элитном санатории под Казанью. По словам Безруковой, однажды она вышла на балкон в своём номере и поняла, что от рокового шага вниз её уже ничего не удерживает.